Pilar Vaquerizo, activista prejubilada de 61 años: 'Tengo una pensión recortada. No hay derecho a que nos traten así'

Uno de los mayores ¨peros¨ que se asocian al acto de solicitar la jubilación anticipada tiene que ver con las penalizaciones que la Seguridad Social aplica a las pensiones de quien lo haga; algo que se practica en forma de coeficientes reductores.

No obstante, esto último se deriva en la posibilidad de que existan casos que son considerados como auténticas injusticias por parte de aquellos que lo sufren. Sobre todo, si la prejubilación se ha llevado a cabo de forma involuntaria.

Ese mismo es el caso de Pilar Vaquerizo, quien aprovechaba la plataforma de ¨ASJUBI40¨ para denunciar su caso personal, el cual se caracteriza porque ha sufrido un recorte del 24% de su pensión.

El quid de la cuestión es que Pilar no se retiró de forma anticipada de manera voluntaria, sino que se vio obligada a aceptar el ERE de la empresa en la que trabajaba a sus 61 años de edad; momento en el que le fue imposible encontrar otro trabajo.

Ante esta situación, Pilar se vio obligada a solicitar la jubilación anticipada a pesar de los coeficientes reguladores, los cuales suponen el punto central de su queja hacia la Seguridad Social. Así narraba si situación:

¨No hay derecho a que nos traten así. Fuimos niños que empezamos a trabajar con 14, 15 y 16 años. Esto es una pena de por vida¨, comentaba Pilar, haciéndose eco de que cumplía de sobre con el requisito referente a los años de cotización para una jubilación ordinaria.

No obstante, el problema es que esta última se produjo a una edad menor de lo que estipula la Seguridad Social, y de ahí que la entidad aplicase los coeficientes reductores a tener en cuenta en este tipo de situaciones.

En este mismo sentido, la petición de Pilar Vaquerizo es clara: sea el gobierno que sea, pide que estos coeficientes sean eliminados de cara a que todo el mundo pueda tener una jubilación digna llegado el momento.