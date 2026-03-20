TRABAJO
Pilar, la serena de Gijón que recorre 20 kilómetros cada noche para cuidar a su ciudad
“Trabajamos todos los días del año, para que quien nos necesite nos tenga a mano”, explica en La Tarde de COPE
En Gijón, mientras la ciudad se sumerge en el silencio de la madrugada, Pilar comienza su jornada.
Es serena, uno de los oficios más antiguos de España, y lo cuenta con naturalidad y humor en una entrevista con Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
Su turno empieza a las once de la noche y termina a las siete de la mañana, haga frío, llueva o sople el viento cantábrico con fuerza. El servicio no se detiene nunca: los serenos trabajan cuatro noches seguidas y descansan dos, pero siempre hay alguien patrullando las calles los 365 días del año.
Veinte kilómetros de compromiso nocturno
Pilar explica que cada noche recorre, como mínimo, veinte kilómetros. "Veinte no nos los quita nadie", asegura entre risas.
Con el tiempo el cuerpo se acostumbra, pero recuerda su primer día como si fuera ayer.
La serena cuenta que tras su primera noche de trabajo llegó a casa decidida a estirar los músculos como cualquier deportista de élite, extendió la esterilla en el suelo y se preparó para hacer yoga. Sin embargo, lo único que consiguió estirar fue "la pestaña", porque se quedó dormida encima de la esterilla, con ropa y todo, agotada tras la caminata.
La entrevistadora bromea con que, con semejante cardio nocturno, Pilar debe tener piernas de futbolista. Ella responde con sinceridad y un toque de ironía: "Eso quería yo, pero no". Aun así, reconoce que el trabajo acaba sustituyendo al gimnasio, al menos en lo que a resistencia se refiere.
Un servicio siempre disponible
Más allá del esfuerzo físico, Pilar destaca la esencia del oficio: estar ahí para quien lo necesite. "Los serenos estamos trabajando todos los días del año, para que el que lo necesite nos tenga a mano", afirma con orgullo.
Su labor combina vigilancia, acompañamiento y apoyo vecinal, una presencia discreta pero constante que aporta tranquilidad a quienes transitan por la ciudad de noche.
La entrevista, difundida en TikTok por La Tarde de COPE, muestra la cara humana de un trabajo que muchos desconocen, pero que sigue siendo fundamental para la vida nocturna de Gijón.
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