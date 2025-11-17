Pilar Rubio se rinde a Sergio Ramos: "Las noches contigo son mágicas"

Sergio Ramos y Pilar Rubio es una de las parejas más mediáticas de España. Ambos se conocieron en 2008 durante una entrevista para el programa 'Sé lo que hicisteis', aunque no empezaron a mantener una relación sentimental hasta 2012. Siete años más tarde la pareja se casó en Sevilla, y han tenido cuatro hijos: Sergio Jr., Marco, Alejandro y Máximo Adriano.

Desde el principio de la relación, la presentadora de televisión ha apoyado al de Camas durante su trayectoria profesional, sobre todo en su última aventura en México. Desde principios de febrero, la pareja se mudó al país sudamericano, aunque ella viaja con frecuencia a España por motivos laborales.

Hace unos meses, las redes sociales se llenaron de rumores sobre una posible crisis, pero ellos mismos salieron públicamente a desmentirlos tras publicar unas imágenes juntos en Los Angeles, demostrando que siguen más enamorados que nunca.

La última aparición pública de la pareja fue en los Premios Latin Grammys 2025, celebrados en Las Vegas, el pasado 14 de noviembre. No fue para recibir un premio por su canción 'Cibeles', aunque es un sueño que quiere cumplir a largo plazo.

Sin embargo, el exjugador del Real Madrid ya había estado presente en los Premios Latin Grammys de 2023, celebrado en Sevilla.

En esta ocasión, el de Camas fue el encargado de dar el premio a 'Mejor Álbum de Música Urbana', ganado por el artista Bad Bunny y su álbum: 'DeBí TiRAR MáS FOToS'.

La aparición de ellos en los Premios Latin Grammys está dando mucho de qué hablar, especialmente por la publicación que realizó la presentadora de televisión en Instagram.

"Todas las noches contigo son mágicas, mi amor @sergioramos. Ayer fueron los Latin Grammy 2025, acompañando, escuchando y descubriendo", comentó en la red social de Meta. Un comentario que demuestra que la llama del amor sigue intacta, a pesar de los últimos rumores.