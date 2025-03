Pilar Rubio recuerda con nostalgia sus inicios con Sergio Ramos, pese a un comienzo extraño: "Le bloqueé"

No se puede decir que Pilar Rubio no lo esté intentando en 'Maestros de la costura Celebrity'. La presentadora y pareja de Sergio Ramos está siendo una de las protagonistas de la edición, que esta semana contó con doble emisión.

Y aprovechando que ha pasado de ronda, Rubio ha querido rememorar cómo comenzó su relación con el futbolista.

Cómo fueron los inicios entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

En la segunda emisión de 'Maestros de la costura Celebrity', no se produjo ninguna expulsión: Eduardo Casanova y Pilar Rubio se libraban así de abandonar la competición antes de tiempo.

Justo en ese momento, Pilar Rubio aprovechó para contar cómo fueron los inicios de su relación con Sergio Ramos, padre de sus cuatro hijos. Unos inicios de los que conocíamos apenas detalles hasta la fecha: "lo conocía desde hace mucho, pero de vista".

La concursante siguió explicando cómo fue el proceso: "me escribió porque había soñado conmigo y no le di mucha bola. De hecho, le bloqueé".

Una confesión que dejó sin palabras a algunos de sus compañeros. Sin embargo, "la insistencia hizo que yo dijera: 'bueno, pues no sé, vamos a ver"".

¿Por qué Pilar Rubio sabe de costura?

En el programa de ayer, Pilar Rubio también confesó la razón por la que sabe de costura. Todo viene de familia, ya que su madre fue modista y quiso que su hija aprendiese al menos lo básico: "los deberes los hacía en la tienda de ropa", confesó su madre en 'Maestros de la costura Celebrity'.

Finalmente, Pilar Rubio siguió abriéndose en canal y explicando cómo comenzó a trabajar en televisión: "no tenía claro qué quería hacer, pero me gustaban mucho las matemáticas. Estudié económicas y me puse a trabajar para sacar algo de dinero haciendo publicidad". Y de ahí, saltó a la tele compaginando durante un tiempo la facultad con su empleo en la pequeña pantalla, en 'El Precio Justo'.