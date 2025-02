Pilar Rubio se planta con Sergio Ramos tras su fichaje por Rayados

Sergio Ramos ya ha tomado una decisión sobre su futuro deportivo: jugará en Rayados de Monterrey, uno de los equipos más destacados de la Liga MX. El defensa dejó al Sevilla en el pasado mes de junio, y, hasta ahora, no había encontrado equipo, aunque había tenido varias ofertas, pero ninguna le acaba de convencer al andaluz.

Una de las primeras decisiones del futbolista tras su fichaje por Rayados ha causado polémica entre la afición colchonera. El de Camas llevará el dorsal 93 como guiño a toda la afición del Real Madrid. Además, su primer partido defendiendo estos colores podría producirse el domingo 16 de febrero, cuando Rayados reciba a Querétaro en la jornada 7 del Clausura 2025.

A pesar de las magníficas condiciones del contrato, Sergio Ramos se instalará solo en México. Así lo explica el periodista Javi de Hoyos, quien asegura a todos sus seguidores que cuenta con fuentes muy fiables dentro del entorno cercano de Pilar Rubio.

El periodista empieza admitiendo que "Pilar Rubio no se va a mudar a México con Sergio Ramos. El pasado viernes, una persona del entorno cercano de Pilar me decía que estaba cansada de mudarse". Por otro lado, añade que "se fue a París, después Ramos se fue a Sevilla y ella decidió irse a Madrid por motivos profesionales decía, pero en realidad es porque a ella le gusta vivir en la capital".

Además, de Hoyos señala que la mujer del ex del Real Madrid no se ha tomado de buen agrado la decisión de su marido. "Ahora, cuando Ramos ha tomado esta decisión, ha sido cuando Pilar ha dicho basta y ha dicho yo en esta ocasión no voy a ceder, ya he cedido en dos ocasiones. Ahora me quedo aquí, en Madrid", indica el periodista. Sin embargo, seguramente le acompañe en los primeros días y en su presentación.

Desde que se anunció el pasado jueves el fichaje de Sergio Ramos por Rayados, no se ha tenido ninguna noticia respecto a Pilar Rubio. Por ahora, no se ha pronunciado públicamente sobre su fichaje. Además, tampoco le ha dado 'me gusta' a las publicaciones de su pareja ni ha comentado nada en las últimas horas.