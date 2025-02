Pilar Rubio ya está en México pese a asegurar que no se mudaría junto a Sergio Ramos: "Listo para dar un cambio a mi vida"

El fichaje de Sergio Ramos por los Rayados de Monterrey ha pillado por sorpresa a muchos que esperaban ver al camero vestido de corto de nuevo, pero en algún club europeo. Pese a que llevaba meses entrenando por su cuenta, como se había encargado de mostrar en redes sociales, no ha recibido ninguna llamada desde Europa o, como mínimo, no ha llegado a ningún acuerdo con ningún club del viejo continente.

Ahora, con 38 años a sus espaldas la leyenda del Real Madrid cruza el Atlántico para probar una experiencia exótica, lejos del fútbol al que estaba acostumbrado. Sin embargo, no se olvida de su pasado blanco y ha optado por llevar el dorsal 93 en referencia al minuto en el que marcó el gol en la final de la Champions de 2014 contra el Atlético de Madrid: "Estoy listo para dar un cambio a mi vida. Nos vamos a México, tengo muchas ganas de llegar", comentaba antes de viajar.

Visita a México, aunque no permanente

Según ha comentado el especialista en el corazón, Javier de Hoyos, conocido por su perfil en TikTok con más de 800.000 seguidores y por su faceta como colaborador televisivo en 'Ni que fuéramos shhh...', Ramos no contará con uno de sus grandes apoyos en México. Pilar Rubio, mujer del andaluz, habría decidido no acompañar a su marido en esta experiencia fuera de Europa porque no estaba dispuesta a cambiar la vida de sus hijos de forma tan radical.

Pilar Rubio en el primer programa de Maestros de la costura Celebrity. / RTVE

Sin embargo, pese a esta confirmación, tanto Pilar como los hijos de la pareja han cruzado el océano para estar al lado del padre de la familia en estos primeros momentos de su nueva vida, como se ha podido ver en las redes sociales, demostrando su apoyo al futbolista, una vez más. Estas imágenes, que salieron a la luz este fin de semana, llegan justo cuando la modelo ha empezado su participación en el concurso de RTVE, 'Maestros de la costura Celebrity'.

En el pasado, en cambio, Rubio sí que había acompañado a Ramos en su periplo en el Paris Saint-Germain francés, aunque ahora habría visto poco viable una nueva vida en un destino tan lejano como la nación azteca.

El motivo, comentaba el periodista, el cansancio de seguir con una vida que va de aquí para allá: "Hace apenas unos días, una persona cercana del entorno de Pilar me decía que estaba cansada de mudarse. Se fue a París y recordemos que ha sido muy clara en varias ocasiones diciendo que su sueño es vivir en Madrid, que es donde quería estar", explicaba de Hoyos.

De hecho, la modelo y presentadora no vivía con Sergio en Sevilla durante los últimos meses en el equipo de Nervión, pues decidió establecerse en Madrid con sus hijos "por motivos profesionales", según explica el colaborador.