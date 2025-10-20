Pilar Rubio compara a Sergio Ramos con Leonardo Da Vinci: "Igualitos"

Pilar Rubio está en un momento de dulce. La modelo y presentadora de televisión ha ejercido como madrina en la celebración del 50 aniversario de la marca de ropa de baño e interior Selmark, con la cual lleva trabajando desde hace mucho tiempo y con la que realiza sus propios diseños.

Fue una de las grandes protagonistas, celebrada este jueves en el Palacio de Neptuno de Madrid. La presentadora ejerció como madrina de un evento que reunió a rostros conocidos del mundo de la moda y la comunicación, y cuyo punto culminante fue el desfile de la nueva colección lingerie otoño-invierno 2025-2026.

Pero lo más llamativo no fue su participación, sino por sus posteriores declaraciones al referirse a su marido, el exfutbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, a quien retrató como el “Da Vinci del siglo XXI”.

A distancia, pero más unidos que nunca

La pareja atraviesa uno de sus mejores momentos. A pesar de que Ramos está jugando en México, Pilar Rubio decidió quedarse en España debido a sus compromisos profesionales, aunque Monterrey le gusta mucho y al que viaja con cierta frecuencia. "Nos vemos mucho, viajo constantemente. No veo nada malo en que trabaje en otro país, todo suma. Abrirse a otras culturas es enriquecedor y a mí me encanta la comida mexicana", afirma Pilar.

Cuando habla de su relación con Sergio Ramos, se le ilumina la cara. "Nos conocemos muy bien. Tiene una parte muy sensible y creativa que poca gente ve. Desde que le conozco toca la guitarra, compone, pinta… Es como el Da Vinci del siglo XXI", dice entre risas. "El único defecto que tiene es que es demasiado perfecto", afirma.

Además, la mujer de Sergio Ramos guarda un detalle muy bonito del futbolista. "Ese es el mayor tesoro que tengo. Me encantan los detalles, los gestos sinceros. Yo también soy romántica: me gusta regalar experiencias, cosas que se queden en el recuerdo. Prefiero eso a los regalos materiales". Y añade, "con los años aprendes que lo importante es aprovechar el tiempo y valorar las pequeñas cosas. En la vida todo pasa tan rápido que hay que saber parar y disfrutar de lo que realmente importa", concluye.