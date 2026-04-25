Pilar Rubio (48 años): "Me levanto a las 6 de la mañana y entreno porque es cuando más energía tengo"

Desde su fugaz ascenso en la palestra televisiva a principios de la década pasada, Pilar Rubio se ha convertido en una de las personalidades españolas más alabadas por su belleza, y el paso del tiempo no ha modificado esta afirmación en lo más mínimo.

A sus 48 años, la presentadora, actriz y modelo madrileña hace gala de una figura envidiable, tal y como demostró a mediados de este mes con su nueva colaboración con la firma gallega Selmark, para la cual posó con los trajes de baño diseñados por ella misma y, en el proceso, recordó su increíble forma física.

De acuerdo con lo que explicó Rubio en redes sociales, su objetivo es que "la gente vea que es una cuestión de constancia", asegurando que no sirven los "entrenamientos de choque" ya que "eso igual sube, baja y el cuerpo tiene mucha memoria".

Como resultado, desveló que su rutina de entrenamiento pasa, ante todo, por empezar a las seis de la mañana. "Me gusta entrenar al levantarme porque es cuando más energía tengo", relató.

"A veces lo hago en ayunas para no sentirme pesada y para llevar la sangre donde quiero, que es a los músculos y no al estómago", continuó, comentando que, cuando sí desayuna, se sirve "una tortilla con pan de espelta o de centeno y un poco de fruta, nada más".

Pilar Rubio, modelando la nueva colección de traje de baño que diseñó para Selmark / Selmark

No obstante, los cambios de Rubio no solo son corporales sino, también, mentales, puesto que el factor psicológico ha sido relevante en su crecimiento, sobre todo en función de empezar a discernir qué quiere de lo que no quiere.

Pilar Rubio, en 'Maestros de la Costura Celebrity'. / Archivo

"Antes era mucho más hermética, pero tengo la sensación de que cuando se es más joven se tienen las ideas más claras en cuanto a religión, política... Y luego, a medida que pasan los años, te das cuenta de que sabes lo que no quieres, pero lo que quieres todavía está por descubrir; te abres a nuevas posibilidades", declaró.

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Incluso, habló sobre Sergio Ramos, exfutbolista y antiguo capitán del Real Madrid, quien cumplió 40 años recientemente y, asimismo, ha logrado mantenerse en gran forma. "No ha cambiado en nada porque la edad es psicológica", finalizó.