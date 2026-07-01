ECONOMÍA
Pilar García de la Granja, experta económica: "La pensión se concibió para financiar de media entre 8 y 10 años de vida, pero ahora son entre 25 y 28"
La jubilación flexible permite al pensionista continuar en el mercado laboral de manera voluntaria
La sostenibilidad del sistema de pensiones es una de las mayores preocupaciones de los expertos económicos. La pirámide demográfica se encuentra una situación complicada, con un envejecimiento poblacional que conlleva una disminución de la tasa de actividad.
Por este motivo, el aumento del pago de las prestaciones hace que el sistema de pensiones esté discutido por los especialistas. Actualmente, el coste de las pensiones en mayo ha superado los 13.140 millones de euros, según los datos oficiales.
En este contexto, la periodista y economista Pilar García de la Granja ha analizado en Mediodía COPE cómo afecta el aumento de la esperanza de vida al futuro de las pensiones de jubilación.
"La pensión se concibió para financiar de media entre 8 y 10 años de vida tras dejar de trabajar, pero es que ahora financia de media entre 25 y 28 años", señala la comunicadora.
Como resultado, la experta económica asegura que el gasto de financiación será mucho más elevado. Según García, los fondos públicos están sufriendo un "coste enorme" debido al envejecimiento poblacional y el incremento de la esperanza de vida.
De hecho, la periodista asegura en el citado medio que "tampoco se ha cotizado lo suficiente en millones de personas para la jubilación que se recibe". Al respecto, García propone alternativas como la jubilación flexible, que permite al pensionista continuar en el mercado laboral de manera voluntaria.
Esta modalidad de la Seguridad Social permite que los jubilados puedan compatibilizar el cobro de la pensión con un contrato de trabajo a tiempo parcial. Aunque tiene similitudes con la jubilación activa, se trata de prestaciones diferentes.
En este caso, la cuantía de la pensión en una jubilación flexible se reduce en proporción inversa a la reducción de la jornada de trabajo. Por lo tanto, si un pensionista trabaja el 25% de la jornada completa, la pensión disminuye un 75%.
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