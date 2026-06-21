Pilar García de la Granja, experta económica: "De los 15 países del mundo que más invierten en defensa, 5 son europeos, algo está cambiando"

El mundo está experimentando una coyuntura política convulsa como pocas veces habíamos presenciado en el presente siglo, y esto ya se está empezando a ver reflejado en las propias actuaciones que emanan los Estados desde la Unión Europea.

En este sentido, Pilar García de la Granja, experta económica, realza cómo "de los 15 países del mundo que más invierten en defensa, cinco son europeos", lo que la lleva a concluir que "algo está cambiando" rápidamente dentro del continente.

Las variaciones en lo que a seguridad y defensa se refiere no pasan inadvertida para los ojos de los especialistas, sobre todo en función a una Rusia que "sabe que la tendencia a relativizar todo en el viejo continente le permite seguir ganando terreno en dos frentes: el militar, con la guerra en Ucrania, y en esa guerra híbrida, en las redes sociales, que desestabiliza democracias desde dentro".

"El panorama es brutal: Francia, sin gobierno; el Reino Unido de Starmer, cada vez más débil; el gobierno alemán conservador en coalición con los socialdemócratas, cogido con pinzas; España, bloqueada; Italia, mirando de reojo a Trump...", continúa.

Todo, afirma, "mientras los líderes políticos, con palabras huecas, intentan transmitir a la ciudadanía que algo está cambiando", una idea que resuena considerablemente con la creciente desafección que la población, sobre todo los jóvenes, siente para con sus gobernantes en todas las esferas.

A partir de lo anterior, el aire de incertidumbre que se experimenta en el mundo, no solo en Europa, se torna cada vez mayor, con conflictos a gran escala en numerosas partes del globo que involucran un sinfín de intereses políticos, económicos y territoriales que, últimamente, se traducen en pérdidas para la población.

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Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia demuestran cómo el continente ha variado rápidamente sus políticas de seguridad, y probablemente marquen el horizonte de los años venideros de cara a las relaciones internacionales que las potencias mundiales establecerán en aras de mantener el equilibrio mundial.