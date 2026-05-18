Pilar García de la Granja, experta económica: "El sistema de bajas laborales en España acumula un déficit estructural de 2.677 millones de euros"

El absentismo laboral sigue creciendo en España y ya se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas para empresas y administraciones públicas. Faltar al puesto de trabajo sin justificación es mucho más común de lo que piensas.

Tal y como ha advertido la periodista y experta económica Pilar García de la Granja durante su última intervención en Mediodía COPE, el sistema de bajas laborales español acumula un déficit estructural de 2.677 millones de euros.

¿De dónde procede esta alarmante cifra? La fiscalización de la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024 elaborada por el Tribunal de Cuentas refleja el enorme impacto económico que tiene el aumento de incapacidades temporales, en muchos casos sin estar debidamente justificadas.

Según explicó la comunicadora, el problema ha crecido sobre todo tras la pandemia, con niveles de absentismo laboral nunca vistos hasta ahora en España.

Pilar García de la Granja recordó que en algunos sectores ya registran tasas cercanas al 10% e incluso superiores al 20% en algunas actividades vinculadas a los servicios; frenta a ello, el sector primario mantiene cifras mucho más bajas, con porcentajes que rondan el 4%.

El absentismo laboral en España / Sport

Uno de los factores que más está influyendo en este incremento es la salud mental. Durante un foro celebrado en Valencia acerca del absentismo y liderazgo femenino, especialistas del ámbito sanitario adviertieron que cerca de seis millones de españoles sufren problemas psicológicos.

De ellos, aproximadamente 4 millones, padecen ansiedad; y 2,5 millones algún tipo de depresión, enfermedades que afectan directamente a la productividad y al número de bajas laborales que se tramitan.

Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, son las que más dificultades encuentran para asumir esta situación. Mientras las grandes compañías apuestan por políticas de bienestar y conciliación, muchas PYMES dicen no tener capacidad economica suficiente para soportar estos niveles tan elevados de absentismo.