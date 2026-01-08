Pilar García de la Granja alerta sobre la subida del SMI: "Esto genera más inflación"

El Gobierno ha puesto sobre la mesa su primera propuesta para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026. Y el planteamiento es muy simple: un incremento del 3,1% que elevaría el salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.184 euros actuales.

Sin embargo, aunque pueda parecer una buena noticia, la cifra ha abierto el debate nuevamente entre sindicatos, patronal y expertos económicos por su posible impacto en el empleo y la inflación.

Durante el programa 'La Linterna', la periodista y analista económica Pilar García de la Granja se mostró especialmente crítica con la medida. A su juicio, la política del Ejecutivo puede acabar teniendo efectos contraproducentes: "está subiendo al mismo tiempo los salarios que los impuestos y, por lo tanto, esto crea más inflación".

El Ministerio de Trabajo confía en alcanzar un acuerdo con los agentes sociales, apoyándose en dos elementos clave: que el nuevo SMI no tribute en el IRPF y la posibilidad de desindexar contratos públicos para que las empresas puedan repercutir el aumento de costes. Sin embargo, esta última medida deja fuera a la mayoría de PYMES, que no trabajan con la administración.

La negociación también se está viendo bloqueada por otro punto polémico: la patronal defiende que los complementos salariales computen dentro del SMI, mientras que los sindicatos rechazan esta opción y exigen que se mantengan separados.

Desde distintos organismos, como la AIReF, ya se ha advertido de que el salario mínimo ha aumentado cerca de un 60% desde el año 2000 y que esta evolución ha tenido efectos negativos sobre el empleo, sobre todo en zonas con menor coste de vida.

Volviendo a García de la Granja, la periodista insistió en esta desigualdad territorial, explicando que "no es lo mismo vivir en la España vaciada que en Madrid". Un ejemplo más de que el debate está lejos de terminar.