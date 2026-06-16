Pilar Castillo, jubilada con 43 años cotizados: "Trabajo desde los 14 años y me han quitado un 14% de la pensión de por vida"

Son muchas las veces que hemos escuchado a pensionistas y jubilados quejarse de una situación muy habitual en España: la necesidad de solicitar la jubilación anticipada ante la imposibilidad de volver al mercado laboral por cuestiones de edad y la aparición del temido 'coeficiente reductor'.

La historia de Pilar Castillo ha vuelto a abrir el debate sobre estas penalizaciones que sufren miles de trabajadores que accedieron a la jubilación anticipada después de décadas de esfuerzo laboral.

Esta pensionista denuncia que, pese a haber cotizado durante 43 años y haber comenzado a trabajar con tan solo 14 años, su pensión se ha reducido un 14% de forma permanente.

"Trabajo desde los 14 años y me han quitado un 14% de la pensión", lamenta ahora Pilar, quien considera que esta situación es una injusticia después de haber estado toda una vida dedicada al trabajo.

Una pareja de jubilados realiza sus compras en un supermercado BonPreu, en Barcelona. / ZOWY VOETEN / EPC

Su caso no es único y refleja la preocupación de muchas personas que comenzaron su actividad laboral siendo muy jóvenes y que ahora se topan con una penalización económica que les va a acompañar durante toda la jubilación.

La jubilada explica que prácticamente no tuvo adolescencia y que pasó de la niñez a la vida adulta. Por ello, le resulta muy difícil entender que, después de más de cuatro décadas cotizando a la Seguridad Social, su pensión se vea reducida de forma definitiva por haber decidido retirarse antes de alcanzar la edad ordinaria.

Actualmente, la legislación contempla la aplicación de coeficientes reductores para quienes adelantan su jubilación. Unos descuentos que se calculan según los meses de anticipo y los años cotizados, pero muchos afectados consideran que el sistema no valora adecuadamente las largas trayectorias laborales.

Las consecuencias terminan yendo mucho más allá del importe mensual que dejan de percibir. Para pensionistas como Pilar, esta reducción supone una pérdida de estabilidad económica y una sensación de desamparo tras décadas de sacrificio.