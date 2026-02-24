Trabajo
No pierdas tu tiempo: estas son las oposiciones con más salidas de 2026
Si quieres convertirte en funcionario, aumenta tus probabilidades con esta lista
Ante la situación económica actual, muchas personas optan por un camino concreto a la hora de construirse un futuro laboral estable. Efectivamente, estamos hablando de la posibilidad de optar a un puesto de funcionario para el estado.
No obstante, antes de llegar a él hay que pasar por una oposición. Y lo cierto es que hay algunas en las que se garantizan muy pocas plazas, pero también existen otras donde los participantes tienen muchas más probabilidades de éxito.
En este mismo sentido, hay una serie de oposiciones que cuentan con muy buenas salidas para este 2026, comenzando por aquellas que llevan varios años ofreciendo múltiples plazas. De esta manera, hay que empezar destacando aquellas que se celebran en relación a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Mientras que para el primer cuerpo se necesita un título de Bachillerato, para la segunda solo hace falta uno de la ESO. Algo que también ocurre con las oposiciones para administrativo o auxiliar del estado, las cuales también cuentan con muy buenas salidas para este 2026.
Si prestamos atención al sector sanitario, las más óptimas tendrían que ver con la de Celador, dado que lo único necesario para optar a un puesto consiste en sacar la mejor nota posible en un examen tipo test para el que tan solo hay que estudiar 17 temas.
Fijándonos en este último apartado, las oposiciones a Correos también son consideradas como 'fáciles' en cuanto a que cuentan con un temario de tan solo 12 temas. Además, se espera que la entidad publique miles de plazas nuevas para este mismo 2026.
Pasando a aquellas oposiciones en las que se puede conseguir plaza con cierta frecuencia, hay que destacar la de ayudante en instituciones penitenciarias, dado que el Estado publica puestos todos los años y solo es necesario tener bachillerato o título equivalente para presentarse a las mismas.
Evidentemente, existen otras oposiciones que publicarán plazas en 2026, pero se necesita un mayor grado de especialización para acceder a ellas. Por tanto, las mencionadas anteriormente constan como las más accesibles de cara a los próximos meses.
