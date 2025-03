"Pienso en él constantemente": la dura confusión de Rick Harrison sobre la muerte por sobredosis de su hijo

Ya sea bajo el nombre de ¨La casa de empeños¨ o el de ¨El precio de la historia¨ probablemente conozcas el mítico programa de televisión de la familia Harrison.

Sobre todo, porque este último, el cual nos ha dejado con momentos memorables para la historia del entretenimiento, ha alcanzado una popularidad sin precedentes dentro del género de 'realities' de casas de empeños.

No obstante, hace unos meses la familia Harrison sufrió un durísimo golpe a causa de la muerte de Adam fruto de una sobredosis. Y es que, si bien es cierto que Rick no ha hablado mucho de ello en público, el protagonista del programa se ha abierto en canal en una reciente entrevista del espacio conocido como "In Depth witch Graham Bensinger".

En ella, Rick Harrison asegura que piensa en su hijo constantemente, donde hay días en los que su cabeza se agarra al mismo bucle: "Es como: '¿Podría haber hecho esto? ¿Podría haber hecho esto? ¿Podría haber hecho esto?".

De esta manera, el propio Rick también comentaba que hizo todo lo posible por ayudar a su hijo, incluyendo el hecho de apoyarlo en sus entradas a distintas clínicas de rehabilitación. No obstante, y según sus propias palabras: "siempre volvía a caer".

Por otro lado, Rick Harrison afirma que una de las cosas que le ayudan a llevar mejor el duelo por la muerte de su hijo tiene que ver con centrarse en el resto de miembros de su familia que aún viven. "Tienes que apreciar lo que tienes, porque no siempre lo vas a tener"; unas palabras que nacen desde el dolor, pero también desde una profunda sabiduría.