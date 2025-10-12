Si piensas en tomar la jubilación anticipada en 2026, dile adiós a cobrar el 100% de la pensión

Dada la reforma de las pensiones en España, cuya aplicación de forma progresiva continúa, el año que viene entrarán en vigor nuevos tramos de edad y cotización que cambiarán el cómo las personas perciben el ingreso, sobre todo aquellos que están pensando en tomarse la jubilación anticipada.

Ya sea de manera voluntaria o involuntaria, la jubilación anticipada traerá consigo la imposibilidad de cobrar el monto total de la pensión, constituyéndose en una realidad de relevancia dado el creciente número de personas, producto de la generación del 'Baby Boom', que se sumarán al sistema nacional.

En este sentido, de cara al próximo año, la edad ordinaria de jubilación en España será de 65 años, con 38 años y 3 meses o más de cotización o 66 años y 10 meses, con menos de 38 años y 3 meses cotizados; quien se jubile antes de alcanzar estas cifras, experimentará una reducción en el ingreso de acuerdo con el tiempo adelantado y los años cotizados.

Si es una jubilación anticipada voluntaria, se puede adelantar hasta dos años, pero se debe haber cotizado al menos 35 años, estar dado de alta o en situación asimilada, y la pensión resultante debe ser menor que la mínima. Si es una jubilación anticipada involuntaria, se puede adelantar hasta cuatro años siempre y cuando se haya cotizado al menos 33 años, haber sido despedido por causas ajenas al trabajador y estar inscrito como demandante de empleo durante al menos 6 meses antes de solicitar la jubilación.

Con todo esto en mente, la información que deben conocer sobre las penalizaciones según edad y años cotizados es la siguiente:

Trabajadores con 38 años y 3 meses o más cotizados

Dado este caso, la edad ordinaria de jubilación en 2026 es 65 años:

Trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados

Dado este caso, la edad ordinaria de jubilación en 2026 será 66 años y 10 meses:

Tablas de penalizaciones según los años cotizados

Jubilación anticipada voluntaria

Jubilación anticipada involuntaria