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SALUD

Por qué tu piel envejece más rápido de lo que crees y cómo proteger el colágeno a diario

La tirantez, la pérdida de firmeza o un tono apagado tienen una causa común: el colágeno lleva años debilitándose antes de que los primeros signos sean visibles

El colágeno te puede ayudar

El colágeno te puede ayudar / RINGANA

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La piel avisa antes de que uno se dé cuenta. La sensación de tirantez al despertar, las líneas de expresión que ya no desaparecen del todo o ese tono apagado después de una semana de estrés y poco sueño no son caprichos de la percepción. Son señales de que el colágeno lleva tiempo trabajando en condiciones difíciles.

"El colágeno actúa como una estructura o andamio que ayuda a mantener la piel firme, lisa y resistente. Cuando sus niveles disminuyen, suelen aparecer los primeros signos visibles del envejecimiento", explica la Dra. Isa Werner, licenciada en Microbiología y doctora en Ciencias Farmacéuticas y representante de RINGANA. Lo que pocas veces se dice es que ese deterioro empieza mucho antes de que sea visible. "Muchas mujeres creen que el envejecimiento llega de golpe, pero la piel lleva años acumulando fatiga celular, radiación UV y estrés oxidativo. Cuando aparecen las líneas marcadas, el colágeno ya viene debilitándose desde hace tiempo", añade.

El agresor número uno sigue siendo el sol, y no solo en verano. La radiación ultravioleta —incluso en días nublados o en interiores con exposición constante a ventanas y pantallas— activa unas enzimas llamadas metaloproteinasas que degradan las fibras de colágeno y dificultan su producción. De ahí que el fotoprotector diario sea, según los expertos, el paso más rentable de cualquier rutina antiedad. Sin protección solar, el resto de los activos trabajan a contracorriente.

El segundo frente es la noche. Dormir con tensión acumulada, sin retirar impurezas o con una rutina inexistente frena los procesos de reparación celular que el cuerpo activa de forma natural durante el sueño. Un masaje corto con movimientos ascendentes mientras se aplica el tratamiento nocturno mejora la absorción y obliga a hacer una pausa real en un día que rara vez tiene margen para ello.

Pero la clave no está en acumular productos, sino en entender qué les pide la piel madura. Retinal encapsulado, bakuchiol, ceramidas, niacinamida y ácido hialurónico son algunos de los ingredientes con mayor respaldo científico para apoyar la dinámica natural del colágeno. "Ningún ingrediente por sí solo puede hacerlo todo. Solo una combinación inteligente de activos puede apoyar eficazmente la dinámica natural del colágeno en la piel", recalca Werner.

Desde dentro también se puede actuar. Los suplementos con aminoácidos veganos combinados con vitamina C, ácido hialurónico vegetal y aceites botánicos ricos en omega trabajan como cofactores que estimulan la producción propia del organismo, en lugar de limitarse a aportar colágeno desde el exterior.

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"La salud de la piel no depende de tendencias pasajeras, sino de hábitos sostenidos en el tiempo, paciencia y una actitud positiva hacia el autocuidado. Empezar pronto, adoptar un enfoque holístico y mantener la constancia: esa es la base para una piel sana y resistente a largo plazo", concluye la Dra. Werner. Una lección que los amantes del deporte conocen bien: en la piel, como en el entrenamiento, los resultados llegan a quienes son constantes.

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