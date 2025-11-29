Nunca pidas la jubilación dos años antes: el aviso de un trabajador de la Seguridad Social

¿Estás pensando en pedir la jubilación dos años antes de lo que corresponde? Alfonso Muñoz, trabajador de la Seguridad Social, ha compartido a través de su canal de YouTube una serie de avisos tratando de alertar sobre el error que pueden llegar a cometer los futuros pensionistas.

El riesgo de jubilarse dos años antes

Alfonso Muñoz explica que optar por la jubilación anticipada voluntaria aplica coeficientes reductores elevados, especialmente en los primeros meses, lo que recorta significativamente la prestación económica vitalicia.

Este año 2025, la edad de jubilación ordinaria es de 66 años y ocho meses, o 65 con al menos 38 años y tres meses cotizados para recibir el 100%, pero adelantar dos años completos genera penalizaciones que no compensan los meses extra de trabajo.

Aunque la pensión se calcula por las cotizaciones acumuladas y la base reguladora, adelantar el retiro un año y nueve meses podría ser una opción menos dañina que los dos años completos, según explica en su recomendación Alfonso Muñoz, tratando de minimizar pérdidas.

En su intervención, Muñoz detalla que la empresa debe dar la baja laboral exactamente el día del cumpleaños de jubilación, ni un día antes ni después, ya que los efectos de la pensión inician al siguiente. Recomienda avisar con antelación a la empresa y preparar trámites en la Agencia Tributaria y Tesorería General para evitar complicaciones

Este tipo de decisiones son clave en la jubilación y pueden alterar de forma importante la prestación del futuro pensionista, convirtiendo un retiro soñado en una carga económica innecesaria, y subraya la importancia de consultar a expertos de la Seguridad Social antes de tomar una decisión precipitada.

Para las personas que estén cerca de la edad de jubilación, lo mejor es revisar cotizaciones y simular escenarios en la web de la Seguridad Social , ajustando el plan para maximizar la pensión sin penalizaciones excesivas. Los avisos de Muñoz muestran cómo un mal cálculo temporal transforma una merecida jubilación en una pensión menguada para siempre.