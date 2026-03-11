"Va más allá del petróleo": Javier Ruiz, experto en economía, advierte sobre la subida de precio de los supermercados

La guerra entre Estados Unidos e Irán está dejando ver sus primeros efectos directos en las economías del resto de países que forman parte de la red globalizada del planeta. Comenzando, como no podía ser de otra manera, por un aumento de precio en ciertos productos clave.

No obstante, hay expertos que consideran que este último fenómeno no solo se produciría en relación con el petróleo, sino que afectaría también a las cifras que manejan los supermercados de cara al público.

Así lo afirmaba Javier Ruiz, presentado de 'Mañaneros 360' en una de las últimas emisiones del programa, donde aprovechaba el espacio de RTVE para aclarar que esta crisis iría mucho más allá del combustible.

"El problema ahora mismo es también para el resto de mercancías. Empezamos a tenerlos en el tráfico de chips, fármacos que vienen de Asia e incluso en alimentos", señalaba Javier Ruiz al inicio de su predicción.

Algo que tiene bastante sentido: si sube el precio de la gasolina, es más probable que el transbordo de mercancías de la industria alimenticia se encarezca, lo cual llevaría a los supermercados a subir los precios de sus productos.

No obstante, este efecto podría no ser inmediato e incluso algunas cadenas intentarían luchar contra la subida hasta que esta fuera inevitable a causa de una guerra que está lejos de llegar a su fin, por lo que parece.

Por otro lado, la tensión en Oriente Medio ha suscitado también el miedo a que los supermercados inflen los precios de manera artificial, dado que muchos sugieren que esto ya habría ocurrido en su momento en el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Por tanto, es difícil predecir con exactitud qué ocurrirá con los precios de los supermercados, pero todo apunta a que algunos productos experimentarán una subida significativa. Especialmente, aquellos que provengan de Oriente Medio.