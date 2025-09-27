Petón alza la voz contra el Real Madrid por la no expulsión de Sorloth: "Vamos a vivir un debate"

Golpe sobre la mesa del Atlético de Madrid tras vencer al Real Madrid (5-2) en un auténtico partidazo de idas y venidas. El equipo de Cholo Simeone supo controlar mejor los tempos del encuentro, demostrando que el conjunto de Xabi Alonso no es invencible. Tres puntos que dan confianza al Atlético tras un inicio de liga irregular.

El equipo de Cholo Simeone salió fiel a su estilo, y en pocos minutos Sorloth tuvo el primer mano a mano con Thibaut Courtois, aunque Militao logró salvar el primer tanto de la tarde. Minutos después, Le Normand no perdonó el primer gol del encuentro tras un gran remate de cabeza.

El Real Madrid reaccionó rápidamente al gol después de que Arda Güler apareciese para enviar un pase a Mbappé, dejándolo solo frente la portería, y el francés no perdonó en su primer disparo del derbi. El turco no se conformó con la asistencia y a la primera oportunidad que tuvo marcó para adelantar a los blancos en el Wanda Metropolitano.

A pesar del duro golpe para el Atlético de Madrid, que se veía remontado tras dos jugadas, apareció Sorloth para empatar el partido antes del final de la primera parte. Un tanto que está dando mucho de qué hablar, ya que el jugador, con tarjeta amarilla, celebró el gol con la afición colchonera.

La segunda parte fue del equipo de Cholo Simeone de principio a fin, y el gran protagonista fue Julián Álvarez, quien anotó dos tantos: uno de penalti y otro de falta. El conjunto de Xabi Alonso no pudo reaccionar a pesar de los cambios. Y en el descuento, Griezmann anotó la 'manita'.

Petón lo tiene claro: "Vamos a vivir un debate"

Para la mayoría de los aficionados del Real Madrid, el partido estuvo marcado por la no expulsión del atacante noruego, una celebración que no pasó desapercibida en las radios nacionales, ya que una tarjeta roja podría haber cambiado el rumbo del encuentro.

En 'Tiempo de Juego', programa presentado por Paco González, Petón, seguidor del Atlético de Madrid, desveló que el Real Madrid ya tiene la excusa perfecta: "Vamos a vivir un debate durante toda la semana por un abrazo con tres espectadores". Tiene claro que eso no es roja en la vida.

Mateu Lahoz explicó en los micrófonos de 'Tiempo de Juego' que en estas jugadas tiene que reinar el sentido común: "Hay que interpretarlo y si te fijas en unas escaleras y realmente esto se tomó para no poner en peligro por acciones donde la grada de alguna forma se rompía".