La petición imprescindible de Pep Guardiola cuando duerme en un hotel: "Quería que la habitación no fuera solo para dormir"

Pep Guardiola siempre da mucho de qué hablar, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El técnico del Manchester City es un personaje peculiar que despierta constantemente interés, y la última curiosidad que ha salido a la luz ha dejado a todo el mundo boquiabierto.

El responsable de desvelarla fue Marc Boixasa, quien comenzó haciendo prácticas en el FC Barcelona y en el Sevilla, para más tarde convertirse en jefe del primer equipo del Manchester City durante cinco temporadas, trabajando codo con codo con el entrenador catalán. Actualmente ejerce como director deportivo en Five Eleven Capital.

Boixosa acudió a los micrófonos de la Cadena SER para hablar de muchas cosas, entre ellas cómo es trabajar con Guardiola. Primero de todo, explicó que "un jefe de operaciones se encarga de la logística del equipo y debe saber dar respuesta rápida a los imprevistos que surgen al día a día".

Sobre su experiencia en el Manchester City, Boixosa aseguró que "conecté mucho con Pep Guardiola, es muy trabajador y exigente pero yo también lo soy".

Pep Guardiola renunció a su estilo frente al Arsenal de Arteta / AP

Antes de empezar a trabajar con el técnico catalán, tuvo que reunirse con varios representantes del Barça y del Bayer, a petición de Txiki Begiristain: "Tuve una reunión muy interesante con Carlos Naval, y me dio ciertos consejos, y también hablé con Kathleen Krüger, Team Manager del Bayern de Múnich. Cuando tienes posiciones similares, siempre intentas ayudarte. Aunque hables con clubs rivales en el campo, fuera nos ayudamos".

Una de las peticiones habituales que Guardiola hacía en los viajes era que en su habitación hubiera una mesa con sillas, ya que quería reunir a miembros del cuerpo técnico y jugadores para mantener charlas y mostrar imágenes.

"Él quería que la habitación no fuera solo para dormir, sino que fuera para trabajar", desveló Boixosa en la Cadena SER.