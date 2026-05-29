La petición de Alba Carrillo con el catalán y el gallego: "A lo mejor así nos uniríamos en vez de dividirnos"

Alba Carrillo, modelo, presentadora, escritora y colaboradora de televisión española, saltó a la fama tras participar en el programa Supermodelo (2007) y, posteriormente, se ha consolidado como un rostro recurrente del entretenimiento en España. Esta semana, ha vuelto a convertirse en noticia después de haber hecho una reflexión en su programa de TEN, en ‘El sótano club’, acerca de las lenguas cooficiales que hay en España.

La colaboradora aprovechó el debate con sus compañeros para compartir una reflexión personal sobre la importancia de conocer mejor la diversidad cultural del país. Durante la charla, Carrillo defendió la necesidad de que los estudiantes tengan un mayor contacto con las distintas tradiciones y culturas de las comunidades autónomas.

Una petición especial

"Ya que estamos aquí, hago esta reivindicación y fuera, creo que en los colegios tendría que ser obligatorio que aprendiéramos las culturas de todas las comunidades. Es solo eso, un poquito de catalán, un poco de euskera y un poco de gallego, aparte del castellano", explicó durante el debate.

La comunicadora quiso dejar claro que no hablaba de sustituir el castellano ni de imponer nuevas materias, sino de ofrecer una pequeña aproximación a otras lenguas oficiales como el catalán, el euskera o el gallego. Para ella, conocer expresiones y elementos básicos de estos idiomas podría enriquecer la formación de los alumnos.

Las lenguas de todos

Además, Carrillo destacó que estas lenguas forman parte del patrimonio común de todos los españoles. En su opinión, aprender sobre ellas ayudaría a generar una mayor conexión entre ciudadanos de distintas regiones y contribuiría a fortalecer el entendimiento mutuo.

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"Son las lenguas de todos. Lo siento, pero son las lenguas de todos, al revés, y a lo mejor así nos uniríamos en vez de dividirnos", concluía. Cabe destacar que el catalán es la lengua con mayor número de hablantes en toda España.