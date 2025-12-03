Peter Schiff, experto en economía, carga sobre la caída del Bitcoin: "Es un activo falso"

Las criptomonedas o monedas virtuales son activos digitales descentralizados, cuyo control depende normalmente de una 'blockchain'. Las criptodivisas se utilizan como medio de pago alternativo al dinero habitual, y también como inversión.

En la actualidad, se calcula que hay más de 9.000 criptomonedas. Algunas de las más conocidas entre el público son Ethereum, tether, ripple y bitcoin. Esta última es la primera que operó en 2009, y también la más popular.

No obstante, hay economistas que se han posicionado en contra de la inversión en criptomonedas. Peter Schiff, conocido accionista americano y defensor del oro, ha cargado contra la criptomoneda más famosa, después de su caída de precio.

El economista ha despertado un debate sobre el Bitcoin a través de su cuenta de X, calificando la moneda virtual como un "activo falso". En la publicación, Schiff hace una comparación entre la criptomoneda, que se encuentra un 28% por debajo de su máximo, y el índice NASDAQ, que cotiza a menos del 2% de su máximo.

Según el experto, esta diferencia apunta a que "hay algo más que un simple alejamiento del riesgo en juego. Se trata de una rotación de activos falsos a activos reales".

El análisis de Peter Schiff continua en la misma línea que hace unos meses. El pasado mes de febrero, el economista recomendó a los usuarios que vendieran Bitcoin y en su lugar, invirtieran en plata.

"Si hubieras seguido mi consejo, ahora tendrías aproximadamente un 70% más de poder adquisitivo. Desde entonces, Bitcoin ha bajado más del 6%, mientras que la plata ha subido más del 68%. ¡La buena noticia es que aún estás a tiempo de operar!", señaló el experto en economía.

Finalmente, Schiff sugiere que mientras la plata suba, el Bitcoin podría seguir bajando su precio: "Durante noviembre, mientras la plata subía un 16,5%, Bitcoin se desplomaba un 17,5%. Sin embargo, la plata ha subido un 95% en lo que va de 2025, mientras que Bitcoin solo ha bajado un 4%".