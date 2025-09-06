Pesimismo en la Seguridad Social por el futuro de la hucha de pensiones: "Ni para pagar las pipas"

Aunque es un secreto a voces, ahora ya hasta los profesionales lo confirman: la hucha de las pensiones está en las últimas y generará problemas importantes si no se ponen cartas en el asunto de forma inmediata por parte de la Seguridad Social.

Así lo confirma Alfonso Muñoz, funcionario del organismo encargado de la gestión de los subsidios en España: "En este momento en la hucha de las pensiones no hay ni para pagar pipas", comenta en su perfil en las redes sociales, donde sus seguidores esperan sus recomendaciones. Unas declaraciones peligrosas que dejan ver el mal estado de un sistema condenado al fracaso, como ya han dicho economistas de renombre en alguna ocasión, como Santiago Niño Becerra.

Desde hace algún tiempo, las pensiones van de la mano de las subidas del IPC, aunque para Muñoz la situación es crítica y no se soluciona mucho con esta medida: "Lo que tenemos ahorrado en la hucha de las pensiones supone solamente un 5% del gasto anual en pensiones. No tenemos siquiera para pagar una mensualidad con lo que tenemos ahorrado", explica.

Como este tipo de temas suelen quedar lejos a la mayoría de la población, figuras como la del funcionario son claves para ayudar a las personas a entender la situación de la economía a nivel estatal, gracias a ejemplos del día a día que son fáciles de comprender.

Un pensionista muestra su descontento. / ·

"Esto sería lo que representarían los Presupuestos Generales del Estado, y ahora imaginemos que las pensiones fueran tu hipoteca o tu alquiler. Siguiendo las proporciones anteriores, de los 28.000 euros que ganas, deberías destinar 10.900 euros a la hipoteca. Y la hucha de las pensiones sería lo que actualmente tenemos ahorrado en el banco; es decir, solo 545 euros", explica, poniendo como ejemplo un caso práctico de economía familiar.

Aunque Muñoz celebra que se amplíe el presupuesto destinado a las pensiones, cree que no servirá para solucionar el problema de fondo: "No alardeemos de que, con lo que tenemos actualmente y con el ritmo al que va creciendo la hucha, estemos totalmente salvados", apunta.

Incluso se atreve a poner fecha final al actual modelo, si no se cambian las cosas: "El sistema de pensiones sufrirá tensiones durante dos décadas, entre 2030 y 2050, cuando se jubile la generación del 'baby boom'", indica el experto.

Para solventar la cuestión, Muñoz comenta que existen dos caminos: "O nos tomamos muy en serio lo de llenar la hucha de las pensiones, o, llegado el momento, seguramente algunos meterán la tijera", atisba.