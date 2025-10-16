Las pesetas más codiciadas: 6 monedas que te harán ganar cientos de miles de euros

Las pesetas fueron la tradicional divisa de España hasta la introducción del euro, y ello implica que en el instante en el que dejaron de producirse, estas monedas adquirieron un valor histórico colosal. En particular las 6 iteraciones que os voy a mencionar seguidamente.

Comenzamos por las 5 pesetas de Franco de 1949, todo un clásico. Algunas variantes con números particulares en las estrellas como '51' y '52' (fecha) se han distinguido de forma especial con el paso de los años. En subasta se ha llegado a vender en un rango de 6 mil a 36 mil euros, dependiendo de rareza y estado.

A continuación hay que hablar de más monedas de 5 pesetas, aunque en este caso en un tono algo más 'general'. Las monedas acuñadas entre 1809 y 1949 pueden alcanzar también precios muy destacados; se han detectado ventas desde 9 mil y hasta 80 mil euros, lógicamente siendo este un caso muy dependiente de estado de conservación y particularidades en la acuñación.

Dejando atrás las 5 pesetas, toca hablar de la moneda de 1 peseta en nombre de Alfonso XII, acuñada en el siglo XIX. En este caso, hablamos de una pieza que se destaca por haber sido producida en unidades extremadamente limitadas. A causa de ello, se ha llegado a vender por más de 4 mil euros a día de hoy.

Moneda de 1881 con la cara de Alfonso XIII. / ·

Más allá de la peseta específica de Alfonso XII, también hay registros generales de pesetas acuñadas entre 1869 y 1946 que se llegan a vender por más de 7 mil euros en subastas. Obviamente, cuanta mayor la antigüedad del ejemplar y mejor su conservación, más fácil será obtener una buena suma por la pieza.

En última instancia, también hay que hablar de las 100 pesetas de oro que se vieron durante 1870, a causa de la primera república española. Debido a la combinación de valor histórico y el propio valor material de la moneda, se estima que su valor máximo (sin circular) puede alcanzar la friolera de 250 mil euros.

De nuevo, es importante hacer énfasis en que gran parte del valor de estas piezas se encuentra en aspectos como defectos en el proceso de acuñación, peculiaridades o grado de conservación, así como antigüedad. Es necesario revisar uno a uno con sumo detenimiento todos estos aspectos.

¿Qué te parece este listado de reliquias de la numismática española? Recuerda que si tienes uno de estos ejemplares en tu posesión, lo mejor que puedes hacer es acudir a un especialista para que te guíe en lo pasos necesarios del proceso de venta.