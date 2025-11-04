Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La peseta "prohibida" de Franco que ahora destroza precios de venta en subastas

Esta moneda, con una historia singular, está despertando el interés entre los coleccionistas, dispuestos a pagar cifras muy elevadas.

Peseta del escultor Mariano Benlliure

Álex Pareja

La numismática vuelve a mostrar su capacidad para sorprender, en esta ocasión con una moneda que en su momento fue retirada por orden de Franco y que ahora es considerada casi un tesoro. Se trata de una peseta que destaca no solo por su diseño artístico sino también por su historia.

La peseta de Benlliure que hizo historia

Esta moneda, con la firma del reconocido escultor Mariano Benlliure, fue acuñada cuando Franco decidió retirar ciertos ejemplares por cuestiones políticas y simbólicas. El diseño, que representa una imagen icónica, convierte la pieza en un objeto único y con gran valor histórico.

Ahora mismo, esta peseta puede alcanzar valores cercanos a los 7.500 euros en el mercado de coleccionismo, especialmente si se encuentra en buen estado de conservación. Su rareza está relacionada con la escasa tirada que se permitió circular antes de ser retirada, lo que multiplica su valor.

A pesar de que fue una moneda que llegó a circular de forma normal, su retirada abrupta (y la razón que motivó a esta retirada) la convierten en un artículo muy deseado para quienes valoran la historia y el arte numismático.

Si tienes en tu poder alguna peseta antigua, especialmente con características similares, conviene revisar su estado y autenticidad, ya que podrías tener un ejemplar con un valor económico significativo. No en vano, en el mundo de las pesetas, concretamente, ya hemos encontrado varias piezas que son consideradas auténticos tesoros.

Además de esta moneda, hay otras piezas históricas que están experimentando un repunte en su valoración, un reflejo del interés creciente por la numismática en España y Europa. Este fenómeno confirma que, en ocasiones, objetos cotidianos del pasado esconden verdaderos tesoros capaces de atraer la atención y la inversión de coleccionistas y expertos.

