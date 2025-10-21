Pese a su buena relación, surgen nuevas tensiones entre Antonio Banderas y Melanie Griffith

La boda de Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por varios motivos.

Pero, sin duda alguna, uno de los más sonados tendría que ver con que han salido a la luz rumores sobre posibles tensiones entre sus padres a causa del ya mencionado enlace.

Y es que, según ha comentado una fuente cercana a ambos en la revista National Esquirer, todo tendría que ver con maneras distintas de gestionar la boda de su hija.

Por un lado, se señala que Melanie Griffith es de ¨naturaleza preocupada¨, lo cual habría supuesto una molestia para Antonio Banderas en algunas ocasiones concretas.

Esto chocaría directamente con la personalidad tranquila del actor, quien habría tenido que lidiar con los nervios y el control excesivo de su exmujer en torno a la boda de su hija.

De hecho, la fuente sugiere que Melanie Griffith llegó a llamar a Antonio Banderas a altas horas de la noche para compartir una idea sobre la boda, interfiriéndo con sus hábitos de sueño en varias ocasiones.

No obstante, también se destaca la idea de que Melanie Griffith no estaría actuando así con el objetivo de molestar a nadie de forma intencional, por lo que se presupone que la relación con Antonio Banderas seguiría siendo buena a pesar de las tensiones.

En este sentido, sería una pena que ambos empezasen a llevarse peor a causa de un acontecimiento como la boda de su hija, pero tiene pinta de que su amistad es lo bastante fuerte como para soportar los nervios previos a la ceremonia.