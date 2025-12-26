Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pescador advierte del detalle para comprar buen langostino en el super: "Procesado por"

El especialista del mar revela cómo descubrir cuáles son las mejores piezas de entre la gran oferta culinaria actual

Langostinos de supermercado

Álex Pareja

Un pescador experimentado ha compartido un truco esencial para seleccionar langostinos congelados en el supermercado, centrado en un elemento del envase que muchos de los compradores suelen ignorar por completo. Juan Cruz Meana, a través de sus redes sociales, da la clave.

El detalle clave en el paquete

Al examinar los paquetes de langostinos en la sección de congelados, la prioridad debe ser localizar en el lateral la mención de "procesado por" junto al nombre de un barco específico, como Argenova XXIII. Este dato confirma que el marisco se congeló directamente en alta mar tras la captura, reteniendo su jugosidad y aroma natural, en vez de aguardar días en tierra para su tratamiento.

Un pescador gallego recoge uno de los aparejos que emplea para la pesca de anguila.

Juan Cruz Meana, con una larga trayectoria en la pesca de gambón rojo en Argentina, lo ha comentado en un nuevo vídeo a través de la plataforma TikTok que acumula miles de visualizaciones, mostrando el paquete de una marca popular y destacando cómo este indicador supera cualquier logotipo comercial.

¿Por qué es tan importante encontrar este detalle en el envase? Los langostinos congelados directamente en los barcos no pierden calidad por culpa de retrasos logísticos, dando como resultado piezas más compactas y sabrosas al cocinarlas, mientras que las demás pierden firmeza con el tiempo.

Otros elementos que podemos tener en cuenta a la hora de comprar langostinos en el supermercado incluyen que no tengan exceso de hielo, color vivo sin manchas oscuras y olor marino sutil al abrirse, pero el barco procesador es el sello definitivo de excelencia.

¿Es malo chupar las cabezas de las gambas y los langostinos?

Y este truco no sólo nos sirve con los langostinos, ya que también se a gambas y otros productos similares, ayudando a encontrar la mejor calidad posible en el supermercado. Un simple vistazo al nombre del barco puede convertir tu compra en una selección de verdadera calidad.

Así que ya sabes: antes de comprar langostinos congelados en el supermercado, busca en el envase esta mención de "procesado por" junto al nombre de un barco, ya que te garantiza que, como mínimo, ha sido tratado de la mejor forma posible sin esperar a que llegue a tierra.

