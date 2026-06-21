Ni pesas ni máquinas: el ejercicio más eficaz para tonificar la parte posterior del brazo

El cuidado de los brazos no depende solo de hacer pesas o ejercicios complejos en el gimnasio. Así lo explican distintos expertos en entrenamiento y salud, que ponen el foco en un músculo clave pero muchas veces olvidado: el tríceps, responsable de aproximadamente el 70 % del volumen del brazo superior.

Según fuentes como MedlinePlus, trabajar esta zona de forma específica ayuda a combatir la flacidez que aparece con el paso del tiempo, un problema común tanto en hombres como en mujeres. La buena noticia es que no hace falta equipamiento sofisticado para empezar a mejorarla: uno de los ejercicios más recomendados es el conocido como fondos de tríceps en silla.

Este movimiento, avalado por entidades como el Consejo Americano del Ejercicio (ACE), se ha consolidado como una alternativa sencilla, segura y eficaz para fortalecer la parte posterior del brazo. Especialmente en personas que comienzan a entrenar, permite activar directamente el tríceps sin una carga excesiva sobre otras zonas como los hombros o el core.

La técnica consiste en sentarse en el borde de una silla firme, apoyar las manos a los lados del asiento y elevar el cuerpo deslizando los glúteos hacia delante. A partir de ahí, se flexionan los codos para bajar el cuerpo y se empuja hacia arriba con control.

Realizado con regularidad, este ejercicio puede mejorar la firmeza, el tono y la definición del brazo. Los especialistas recomiendan unas 3 series de 10 a 15 repeticiones, adaptando la intensidad al nivel de cada persona.

La flacidez en los brazos no tiene una única causa. Según la doctora Laura Salvador, experta en medicina estética, intervienen factores como el envejecimiento natural, la falta de ejercicio, los cambios hormonales y la pérdida progresiva de colágeno y elastina, responsables de la firmeza de la piel.

“Una de las principales causas es la falta de ejercicios dirigidos a fortalecer los músculos del brazo”, señalan los especialistas, que también advierten del impacto del sobrepeso o las variaciones bruscas de peso. Además del componente físico, este problema puede tener consecuencias emocionales, ya que muchas personas evitan ropa sin mangas o ciertas actividades por inseguridad.

El trabajo del tríceps no solo tiene un efecto visual, sino que también fortalecerlo contribuye a mejorar la funcionalidad del brazo, prevenir la pérdida de masa muscular y mantener una mejor calidad de vida con el paso del tiempo.