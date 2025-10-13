La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo

Marcus Rashford ha empezado su andadura azulgrana con buen pie con tres goles y cuatro asistencias, aunque los resultados del FC Barcelona parecen haberse enfriado después de que la última semana de competición se saldase con dos derrotas, contra PSG y Sevilla.

Tampoco ayuda que el inicio de la temporada haya estado tan marcado por las lesiones de algunos de los titulares, como Lamine Yamal o Raphinha, el supuesto titular en la banda izquierda del ataque que ha estado ocupando el inglés.

Más allá de lo deportivo, lejos de Barcelona, en su tierra natal, Rashford ve cómo tampoco le terminan de salir las cosas como le gustaría. El delantero cedido por el United está en plena construcción de una casa "de ensueño", según la prensa británica, que parece haberse enquistado por culpa de varios problemas y que cada día que pasa aumenta una factura que se estima ya en 15 millones de libras, aunque no parece que vaya a terminarse próximamente.

MArcus Rashford ve como su proyecto de casa en Inglaterra no termina de arrancar. / The Sun / Andrew Price / View Finder Pictures

La idea inicial era completar una espectacular mansión de cinco plantas en la campiña de Cheshire que debía incluir una piscina y un gimnasio, aunque cinco años después de empezar la construcción el inmueble sigue pareciendo una maqueta en lugar de un lugar donde vivir.

Compró la propiedad en 2020 por 2,25 millones de libras y está situada en un club de golf. El terreno cuenta con una superficie de más de 200 metros cuadrados que ahora han quedado repletas de vegetación al parar las obras por una disputa por el costo de las obras, una derrama que Rashford ya ha pedido que se analice tanto en cuanto al motivo, como a cuándo podría solucionarse.

La principal preocupación del jugador del Barça es que la propiedad nunca llegue a tener el valor de la inversión que está realizando, según los medios de su país. Los trabajos debían demoler la construcción que había para levantar la nueva y espectacular casa, aunque también estaba prevista la adecuación de una segunda casa más pequeña envuelta de jardín, pero la zona se vio afectada por inundaciones que han truncado la idea original.

El proyecto original de Marcus Rashford para su casa en la campiña inglesa. / The Sun / Noble Projects

Según las fuentes de la prensa nacional, la casa está ubicada en una zona pantanosa y algunos vecinos necesitan hacer uso de bombas de agua para mantener secos los bajos de sus casas, algo que se vuelve más crítico en el caso de la casa de Rashford al haberse construido dos plantas subterráneas.

De momento, el futbolista se lo mira desde la distancia y disfruta de su nueva vida en Barcelona, mientras su representante visita el lugar de tanto en tanto para ver el avance de los trabajos de adecuación. Hasta ahora no parece que este problema esté afectando al rendimiento de 'Rashy'.