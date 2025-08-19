Una peruana deja a sus hijos para emigrar a España y ahora se arrepiente: "No puedo más"

Quique Vasquez es un conocido youtuber que publica vídeos de migrantes por el mundo en su canal 'Quique Vasquez Historias de Migrantes'. En uno de ellos, explica que una mujer dejó a sus tres hijos en Perú para migrar a España en busca de mejores oportunidades.

Son muchas las personas que llegan a España con la esperanza de alcanzar una vida mejor. Sin embargo, Vasquez asegura que es difícil y que muchos acaban sin recursos, "sobre todo al inicio cuando no se cuenta con personas que puedan ayudar a buscar un empleo".

En este caso, la mujer peruana explica que está en Madrid y que llegó con mucha ilusión, "con la esperanza de hacer una nueva vida, de empezar un nuevo futuro". Ella tenía claro su objetivo: poder traer a sus hijos al país, tener su propia casa y montar un negocio,

Sin embargo, no lo ha conseguido y pide ayuda desesperadamente para volver a Perú: "Uno viene con el sueño y con las ganas, pero no es fácil (...) Solo pido regresar a casa y estar con mis niños. Están solos y no sé qué hacer para ayudarlos".

La peruana se encontraba en su país natal cuando una amiga le dijo que tenía amistades y familiares que trabajan en España y que les va bien. Le aseguró que le iban a ayudar y que le encontrarían un trabajo, pero no fue así.

Aunque ha tenido diferentes entrevistas laborales, en todas le decían que "sin papeles" no podían contratarle.

La mujer asegura que se encuentra "deambulando" y sin casa: "No puedo hacer más, ¿qué hago aquí si no tengo trabajo, no tengo solvencia y tengo tres niños esperándome? No puedo más”.

Este es un claro ejemplo de que, a pesar de que migrar a otro país suele estar cargado de ilusiones y expectativas de una vida mejor, la realidad no siempre cumple esos sueños.