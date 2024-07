La persona que envió el email sobre la infidelidad de Escassi amenaza al jinete: "Llegará el momento de contarlo"

Los focos están puestos sobre el culebrón del momento: los motivos de la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi: “No fue el mejor final para una historia tan bonita”, escribió la diseñadora en sus redes cuando anunció su ruptura.

Las especulaciones de los medios sobre el motivo que había hecho estallar la relación no cesan, y todavía menos después de que saliera a la luz un e-mail que relataba con detalles las infidelidades que Escassi habría cometido.

Una nueva información destapa que podría tratarse de una extorsión, una mujer le amenazaba con sacar a la luz información íntima sobre él si no abonaba una deuda de 1.750 euros. El jinete afirmó que lo había denunciado y ayer se supo que habrían llegado a un acuerdo para no llegar a los juzgados. Un pacto de confidencialidad y el saldo de las cuentas pendientes.

Pero parece que el silencio no durará mucho porque la supuesta amante o bien extorsionadora habló con el programa 'Juntos' de Telemadrid y lanzó esta advertencia:

“Llegará el momento de contarlo todo”. La prensa afirma que la autora de los correos electrónicos podría responder a las iniciales V.C. y sería alguien que se sigue en redes con María José Suárez y que también sigue a varios periodistas del corazón.

Su identidad podría salir a la luz los próximos días y estaría negociando una exclusiva con la información sobre Escassi. Isabel Rábago, quien también estaba allí, añadió: “El mail no lo voy a reproducir, pero sé el contenido.

Se habla de infidelidades, fechas, lugares, planes de futuro, vacaciones que iba a pasar todo el mundo juntos… No es un mail cualquiera… A María José le cuadran fechas y se desmarca Álvaro con la extorsión. He hablado con esta mujer y le he preguntado por qué no habla, si ha firmado un contrato de confidencialidad con Álvaro y le ha pagado, pero no ha respondido. Desconozco si quiere contestar en un escenario mayor o si ha existido esta misma tarde [por ayer]una firma de confidencialidad”, concluye.