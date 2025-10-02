Persisten las lluvias en Catalunya y el Meteocat vuelven a lanzar alertas de peligro

A pesar de que se ha pronosticado que octubre llegará con un cambio de clima que nos volverá a acercar a los 30 grados, lo cierto es que lo que vamos a seguir experimentando durante aún cierto tiempo es la presencia de lluvias. Y en efecto, Catalunya no escapa a ello.

El Meteocat vuelve a tirar de las alertas por lluvia

El Meteocat ha compartido su pronóstico de tiempo para hoy, 2 de octubre de 2025, y se confirma que hay zonas que todavía han de tener un ojo puesto en el cielo. En concreto, el servicio meteorológico de Catalunya ha compartido alertas para hasta 4 territorios.

Será así durante las primeras horas de la mañana que los ciudadanos de Tarragonès, Baix Penedès, Garraf y Baix Llobregat deberán ir con cuidado a causa de la alerta amarilla por lluvias que ha desplegado el Meteocat en dichas comarcas de Catalunya.

Se prevé así que los territorios en cuestión puedan recibir acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en espacios de 30 minutos. De la misma forma, en Tarragona y alrededores se espera que las lluvias se mantengan durante todo el día, aunque con una menor intensidad según pasen las horas.

De hecho, durante la mañana las nubes mayormente amenazarán a puntos del interior de Catalunya y también del litoral. Sin embargo, las precipiraciones no abandonarán la costa, pues no hay previsión alguna de lluvia en otros puntos del territorio.

A medidas que pasen las horas, las nubes se despedirán por completo de puntos como Lleida para dirigirse sobre todo hacia el norte de Catalunya, manteniéndose a su vez en el litoral. Eso sí, con lluvias en teorías esperables solo por la costa.

En términos de temperatura, este vaivén de nubes y lluvia provocará que haya una caída generalizada respecto al día anterior, aunque solamente a partir de la tarde. Dicho esto, no se espera que la bajada sea especialmente notable.

Y hasta aquí el tiempo de hoy en Catalunya, que se anticipa bastante similar para los próximos días solo que con una menor presencia de las lluvias y un ligero aumento de las temperaturas. Veremos si las predicciones del Meteocat se mantienen sin grandes cambios en este punto.