Perseidas 2025: Cuándo y dónde ver las lágrimas de San Lorenzo en España

El mes de agosto es el mejor momento del año para disfrutar de la lluvia de estrellas en todo su esplendor. Como cada año en estas fechas, las famosas lágrimas de San Lorenzo o perseidas volverán a dejarse ver por el cielo nocturno y nos ofrecerán un fenómeno natural de primer nivel.

Pese a su nombre popular, realmente no se trata de una lluvia de estrellas literal, sino que esos cometas que surcan los cielos no son más que fragmentos del cometa Swift-Tuttle que entran en la atmósfera terrestre y se desintegran por la fricción, formando espectaculares bolas de fuego volantes.

Para ser todavía más precisos, esos cometas no entran a la Tierra, sino que es nuestro planeta el que en esta época del año pasa por el espacio donde se encuentran los restos del asteroide y se los 'traga'.

Sin embargo, este 2025 contaremos con un antagonista que nos privará de disfrutar del cielo nocturno estrellado en toda su esplendor: la luna llena. Este fin de semana pasada hemos llegado al punto más visible de la llamada Luna de Esturión, una superluna que ha dejado noches muy luminosas.

Por eso, los expertos advierten de que este no será el año que más estrellas fugaces podremos contar, aunque sigue habiendo opciones de contemplar el suceso.

Cuándo y dónde ver las perseidas 2025

El fenómeno será visible desde cualquier punto del hemisferio norte, por lo que en teoría se podrían ver las perseidas desde cualquier punto de España. Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta, como la contaminación lumínica de las grandes urbes, además de la de la luna, que pueden convertirse en un verdadero 'handicap'.

Por eso, lo mejor es ir a un lugar más o menos recóndito, alejado de la potencia luminosa de las ciudades. Cuanto más oscuro se vea el cielo, más fácil será percatarse de los cometas. La recomendación es encontrar un sitio plano donde poder tumbarse con la vista descubierta para poder apreciar el ancho y largo del cosmos e intentar no centrar la mirada en un solo punto.

En Madrid, por ejemplo, serán buenos lugares para presenciarlo la Sierra de Guadarrama, mientras que en Catalunya será la localidad de Prades, aunque desde el Pirineo también se podrán ver bien. Además de estos, en las Canarias está el Teide, mientras que en Sevilla hay actividades en lugares como La Caruja. Cada lugar tiene su propio enclave donde poder ver el cielo nocturno despejado.

Aunque se pueden ver desde mediados de julio, el momento álgido de la lluvia de estrellas llegará la noche del martes 12 al miércoles 13 de agosto, a partir de las 22 horas, es decir, justo después del ocaso porque es cuando la luna todavía no habrá llegado al punto de luminosidad máximo, según informa el Instituto Geográfico Nacional.