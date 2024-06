Ni perros ni gatos: esta es la mascota perfecta para los que no tienen tiempo

En la mayoría de los hogares españoles podemos encontrar animales que forman parte de la familia. Pero lo cierto es que son muchas las personas que buscan tener animales como un simple pasatiempo o para suplir diferentes carencias.

Esta necesidad obligada de tener animales en casa deriva, entre otras cosas, en el abandono de estos. Por eso, es importante elegir el animal que queremos cuidar en función de nuestro estilo de vida y necesidades.

Por ejemplo, si llevamos un estilo de vida sedentario no debemos tener perros que requieran de mucho ejercicio físico, ya que, seguramente, no podremos darle lo que ellos necesitan. Siguiendo la misma regla, si no tenemos tiempo para dedicarnos en cuerpo y alma a ciertos animales, hay otros que demandan menos atención.

Desde la cuenta de Veteasey, un canal veterinario especialista en animales, nos muestran la mejor mascota para personas que no tengan mucho tiempo ni espacio. Destacan entre las opciones los hurones, las chinchillas y las cobayas.

Los hurones sobresalen por su pequeño tamaño, lo que implica que no necesitan grandes espacios para su bienestar. Estas criaturas llenas de energía y afecto requieren, según el experto, "solo de un ambiente positivo para ser felices".

Las cobayas son seres serenos que valoran tanto la privacidad como la interacción con sus cuidadores. Para su felicidad, debemos enriquecer su entorno con lugares donde esconderse y objetos con los que jugar. Además, es esencial sacarlas de su jaula al menos, dos veces al día.

Por su parte las chinchillas son los animales de la lista que más atención demandan. Su naturaleza tranquila y adorable las coloca en la lista de los mejores animales de compañía para tener en el hogar.