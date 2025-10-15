¿Tu perro te sigue por toda la casa? Una experta explica cuándo es normal y cuándo es una señal de alerta

En España hay más de 9 millones de perros censados, y cada vez son más los hogares que apuestan por estas mascotas para tener compañía en casa. Sin embargo, tener un perro va mucho más allá que estar acompañado: ayudan a reducir el estrés, fomentan rutinas saludables y refuerzan el sentido de la responsabilidad.

Sin embargo, como los perros no pueden hablar, sus actitudes y gestos son la clave para tender cómo se sienten en cada momento, y el problema es que muchos dueños no sabemos cómo detectar posibles problemas.

Por ejemplo, una conducta habitual en muchas casas es la de perros que siguen constantemente a sus dueños por toda la vivienda. ¿Es algo normal? ¿O es señal de un problema de comportamiento que todavía no hemos sido capaces de detectar?

La educadora canina Federica Gassauer, conocida por su cuenta en Instagram @comocan_educacioncanina, ha resuelto esta duda con un vídeo que se ha viralizado y que ya alcanza las 500.000 reproducciones.

"Ir detrás de ti trae cosas buenas", admite Federica, puesto que los perros siempre son animales sociales que desarrollan un fuerte vínculo con una figura de referencia, en este caso el dueño. Es por eso que seguirte peude ser una forma de adquirir seguridad, rutina o curiosidad: "si vas a la cocina, esperan comida; si vas a la puerta, un paseo".

Sin embargo, no siempre es una conducta inocente. Si el perro muestra ansiedad cuando no puede seguir a su dueño, puede estar sufriendo ansiedad por separación y se manifiesta en gestos como llorar, rascar puertas, jadear o romper objetos.

En estos casos, "es importante observar cómo reacciona cuando no puede acceder a ti", añade Gassauer. Si simplemente espera tranquilo, se trata de un comportamiento más normal. Pero si entra en pánico, conviene trabajar con un educador canino para fomentar su independencia y seguridad, aunque no encuentre a su figura de referencia.