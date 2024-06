Este perro ha ganado 5.000 dólares por ser considerado como el más feo del mundo

Los estadounidenses tienen espacio para cualqueir tipo de celebración. Hace ya casi cincuenta años que crearon la competición para ganar el título del "Perro más feo del mundo", denominada World’s Ugliest Dog.

En la 34º edición del concurso anual el elegido como el perro menos agraciado del planeta ha sido Wild Thang, un can pequinés de ocho años que se ha llevado un premio de 5.000 dólares por no ser guapo, no todo son desventajas.

No era la primera vez que competía ya había participado en cinco ediciones pero esta vez se ha alzado con la victoria al superar a sus ocho competidores.

La historia detrás de Wild Thang

Wild no siempre lo tuvo fácil, se crió en una perrera de Los Ángeles, con solo 10 semanas contrajo una enfermedad infectocontagiosa de origen viral, llamada moquillo canino, cuya mortalidad y morbilidad es sumamente alta para los perros domésticos.

Su dueña, Ann Lewis, afirma que “sobrevivió, pero con daños permanentes”. “Sus dientes no crecieron, lo que provocó que su lengua permaneciera afuera siempre. Su pata delantera derecha cuelga las 24 horas del día, los 7 días a la semana” lamenta Lewis tras recoger el premio.

El segundo lugar ha sido para Roma, un pug de 14 años en silla de ruedas que participaba por primera vez. Su dueña, Michelle Grady, ha logrado un premio de 3.000 dólares y afirma sentirse muy feliz: “Me encanta el concurso, me encanta que se muestre a perros que son imperfectos, imperfectamente perfectos, y Roma se lo ha pasado en grande”.