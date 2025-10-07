Tu perro no duerme bien ni digiere bien: la sorprendente culpa es de la luz artificial, según una experta

¿Has notado que tu perro tiene ciertos problemas digestivos de difícil explicación? Arancha Pérez, nutricionista canina especializada en este tipo de animales, asegura que la luz artificial puede estar detrás de muchas patologías digestivas en los perros.

Conocida por divulgar consejos acerca de la alimentación y el bienestar animal, especialmente de perros, Pérez advierte que, aunque muchos dueños se preocupan de ofrecer la mejor comida posible a sus mascotas, existe un factor invisible que suele pasar desapercibido: "si tu perro come bien, pero sigue teniendo problemas digestivos, puede que el origen esté en la luz con la que vive".

¿Por qué la luz artificial puede estar causando estos problemas digestivos en tu perro? La alimentación de los perros debe respetar su reloj biológico natural, algo que la iluminación artificial puede alterar fácilmente: "consumir alimentos en horarios no alineados con su ciclo circadiano puede provocar desajustes metabólicos y problemas de salud".

Por otro lado, la experta asegura que la luz artificial norturna reduce los niveles de melatonina y glutatión, dos antioxidantes que son esenciales para que el organismo de los perros puedan equilibrar sus funciones y combatir el estrés oxidativo.

Dicha alteración puede derivar en una digestión algo más lenta, inflamación o un sistema inmunatirio debilitado que se traduzca en otras patologías todavía más graves.

Entre las medidas que propone Arancha Pérez, son importantes: alimentar a los perros durante las horas de luz solar, minimizar su exposición a pantallas, luces LED o fluorescentes, y siempre que sea posible, emplear luces rojas o anaranjadas cuando cae la noche, más respetuosas con el organismo canino.

Si quieres proteger la salud de tus perros, recuerda que la luz que tienes en casa es casi tan importante como lo que comen las mascotas.