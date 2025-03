Un periodista denuncia una agresión sexual durante un partido: "Un aficionado metió su mano..."

El periodista de TUDN, David Faitelson, ha denunciado una agresión sexual sufrida tras el partido entre Chivas y América (1-0), en México. Los hechos habrían sucedido al finalizar el partido, cuando Faitelson se disponía a abandonar el estadio Akron y se cruzó con varios aficionados.

El hombre ha hablado al respecto tras recibir numerosas preguntas en redes sociales y, en primer lugar, le arrojaron un vaso de cerveza. "Mucha gente dice que es parte de la pasión y que no fue algo que me pudo haber herido, que está bien mientras sea cerveza. Yo creo que ninguna agresión, a ninguna persona, de ninguna clase debe ser positiva".

"No voy a generalizar, siempre hay una o dos personas que traspasan esa línea delgada de reclamarte algo de frente", ha proseguido. Sin embargo, el periodista explica que la situación fue a peor. "Me da mucha vergüenza, pero tengo que decir que un aficionado metió su mano prácticamente en mi cuerpo, en zonas muy íntimas".

Faitelson ha asegurado que le da "mucha tristeza decir esto, porque sigue pasando, pero no voy a hacer un drama de esa situación". Dicho esto, también ha afirmado que "hubo gente muy positiva, me pedían fotografías, otros que me reclamaban y me decían vendido con una billetera en la mano... está bien".

"Si me dicen vendido no pasa nada, yo entiendo perfectamente bien dónde estoy parado y qué tipo de decisiones he tomado en mi vida en los últimos meses como para que mucha gente diga eso. No pasa nada, pero la agresión no, me parece que no", ha aseverado.

El periodista ha pedido medidas para evitar que se repitan situaciones parecidas. "Creo que es momento de que los tres estadios que van a ser sede del mundial -Estadio Akrom, Estadio Azteca y Estadio BBVA- entiendan que tienen que colocar las condiciones propicias para que no ocurra que un periodista tenga que atravesar una zona donde están los aficionados calientes después de un partido de fútbol".