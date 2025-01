La periodista Ana Polo denuncia una agresión sexual de Quim Morales cuando era su jefe: "Es algo que no he explicado nunca"

La periodista Ana Polo ha contado públicamente la agresión sexual que sufrió en 2015 por parte de Quim Morales, su jefe en aquel entonces. “Nunca lo había contado, porque hay mucha culpa y sientes mucha vergüenza”, ha señalado. En aquel entonces, ella tenía 24 años, y él 40.

Polo ha contado los hechos en "El pòdcast de Crític", que también ha contado con la presencia de Mar Bermúdez, que denunció a Saül Gordillo por tocamientos no consentidos. "Me pasó en un contexto en el que no sabía qué era el abuso de poder, ni reconocer muchas de las violencias que recibimos ni sabía qué era exactamente una agresión sexual", ha comenzado Polo.

La periodista se ha remontado al momento en el que tenía que escoger un máster, y se decantó por uno que tenía prácticas. Entró en 'La Segona Hora' de RAC1, y ha afirmado que se sentía muy valorada. "Estaba contenta. Escribía guiones, bromas mías entraban en antena, me enviaban a la calle a hacer de reportera y había cosas que entraban en el programa".

Ana Polo ha comentado que Quim Morales, el jefe del programa, le envió un mensaje por X el primer día de prácticas, y le dijo que no perdiera el entusiasmo. Poco después, fue invitada a comer con todo el equipo, y al acabar fueron a tomar algo.

"Me quedé en piloto automático"

El episodio denunciado sucedió tras la comida, cuando Quim Morales se ofreció a Ana Polo para acercarla al posgrado en coche. "Cuando llegamos al párquing, se me tiró a encima y vino a darme un beso. Recuerdo pensar 'no', pero también pensar 'no te puedes apartar'. Si te apartas le caerás mal y no te dará trabajo", ha contado.

"Me quedé allí, en piloto automático y cedí. No podía hacer otra cosa. A mí me ha costado mucho interpretar que esto era una agresión sexual y que esa persona estaba abusando de su poder, porque yo era la becaria del programa", ha dicho. "No lo supe ver, solo supe seguirle la corriente. No podía hacer otra cosa, no tenía herramientas".

"Me he sentido culpable. Hablando con mi terapeuta le decía que hay gente que me puede juzgar, que es lo que más miedo me da. Desde que entré a trabajar a la radio, porque me dieron el trabajo, mucha gente decía que yo no tenía gracia. Es algo que me ha acompañado mucho. La gente ha cuestionado los trabajos que he tenido y los lugares que he ocupado", ha aseverado.

El miedo a ser juzgada

Ana Polo ha apuntado que "ha sido un trabajo muy grande valorar mis cualidades profesionales. Yo siento que (Quim Morales) se lo cargó y lo mezcló todo. Me dio la faena, pero yo me preguntaba si me la dio porque soy buena y le gusto, o porque soy válida. Y me da mucho miedo que me juzguen y que la gente piense que tuve un beneficio", cuestiona.

La periodista asegura que su terapeuta se lo dejó claro. "Me dijo: 'De beneficio nada. Tenías derecho a esa faena por como estabas trabajando y por tus aptitudes, y él te hizo pagar un precio que no deberías haber pagado'. Y pienso que tiene razón".

Ana Polo ha revelado las consecuencias que sufrió tras los hechos con Quim Morales: "Dudaba tanto de mí que recuerdo que entrevisté a Facu Díaz, y día siguiente me escribió un mensaje. Estaba tan traumatizada... Le haces una entrevista a alguien, hay buen rollo, le dices que eres fan de su programa y te escribe. Y lo primero que piensas es que quiere tener algo contigo”.

Pero Díaz contactó con ella para ofrecerle un trabajo. "La felicidad que sentí... Ha visto que soy una buena profesional, y no un cuerpo que puede utilizar a su placer", ha remachado Ana Polo.