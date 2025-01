La periodista Almudena Ariza revela en 'La Revuelta' el momento más duro de su carrera: "Me pusieron un saco..."

'La Revuelta' ha supuesto un terremoto en la lucha del access prime time. La televisión pública compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de esta franja horaria.

Y es que parece que España se encuentra ahora mismo dividida entre ambos programas y esto se ve reflejado en los números de audiencias. Durante el programa de ayer, Broncano recibía una carta de reconciliación de Pablo Motos, de manos de Alejandro Sanz, y este le mandaba un mensaje de voz como respuesta, aunque con alguna pulla de por medio.

Ya desde su etapa en Movistar + el programa dirigido por Ricardo Castella y presentado por David Broncano ha apostado por la presencia de invitados diarios como el punto fuerte principal de la emisión.

En el programa de hoy la invitada estrella ha sido la periodista Almudena Ariza y ha aprovechado para explicar algunas anécdotas de una extensa y exitosa carrera como reportera, en la que ha cubierto numerosos conflictos internacionales. De hecho, en 2024 recibió el Premio Iris de la Academia de Televisión como Mejor Reportera y por su trayectoria profesional.

Antes de entrar en vereda, Ariza ha querido agradecer la función del programa a Broncano y el equipo: "Cuando escuché la noticia dije 'claro que sí, Broncano y su equipo tienen que estar en televisión'", comentaba. Después, ha aprovechado para defender la necesidad de contar con una televisión pública de calidad.

La peor experiencia de su carrera: en Afganistán y Pakistán

La periodista acudía a la llamada de 'La Revuelta' poco después de regresar a casa. Hasta ahora, se había movido entre Israel y Palestina para acercar la crudeza del conflicto a la audiencia, motivo por el que recibió el mencionado premio. Tras repasar fugazmente algunos de sus reportajes en la televisión pública, Ariza alucinaba con la cantidad de conflictos que ha tenido que cubrir.

Entre todas sus experiencias, sin embargo, destaca una como la más dura: "Cuando estuve en Afganistán y Pakistán. Una vez estaba sentada haciendo una entrevista a un talibán y me pusieron un saco en la cabeza para que no se me viera. Grabamos la entrevista con el saco", ha revelado, ante el estupor de Broncano.

No obstante, la periodista tiene claro que repetiría una y mil veces porque lo suyo es "súper vocacional" y está encantada de poder desarrollar la profesión de esta manera, pese a que pueda parecer que muchas veces es enviada a lugares demasiado peligrosos o inestables.