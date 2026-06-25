Perico Durán, piloto: "Nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente por turbulencias"

Las turbulencias son siempre uno de los momentos que más inquietud (y por qué no decirlo, miedo) generan entre los pasajeros de un avión. Sin embargo, para los pilotos forman parte de la operativa habitual de cualquier vuelo.

Una de las últimas voces en explicar este fenómeno ha sido Perico Durán, un conocido piloto que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todos aquellos que sentís miedo a volar.

"Nunca. Jamás. Ningún accidente por turbulencias. Sí, incomoda. Pero no, no es peligroso", afirmó durante una de sus intervenciones, desmontando así uno de los mitos más extendidos sobre la aviación comercial.

Su explicación tiene una base técnica. Los aviones modernos están diseñados para soportar cargas muy superiores a las que generan incluso las turbulencias más intensas. Antes de ser certificados, las aeronaves se someten a rigurosas pruebas estructurales para garantizar que pueden resistir condiciones extremas de vuelo con amplios márgenes de seguridad.

Las turbulencias son, en realidad, movimientos del aire provocados por diferentes factores, como corrientes atmosféricas, tormentas, diferencias de temperatura o el relieve montañoso.

Aunque pueden producir sacudidas bruscas y ser incómodas para los pasajeros, no comprometen la capacidad del avión para mantenerse en vuelo ni ponen en riesgo su estructura.

Las turbulencias aéreas son habituales en avión / Nypost

Los pilotos, además, reciben formación específica para gestionar estas situaciones. Gracias a los radares meteorológicos, la información compartida entre aeronaves y los datos facilitados por los controladores aéreos, las tripulaciones pueden anticipar muchas zonas de turbulencia o minimizar sus efectos modificando la altitud o la ruta cuando es posible.

Eso sí, las turbulencias sí pueden provocar lesiones si los pasajeros no llevan abrochado el cinturón de seguridad. La mayoría de incidentes registrados durante estos episodios afectan a personas que se encontraban de pie o sin sujetarse correctamente en el asiento.