Arturo Pérez-Reverte, tajante tras el incendio de la Mezquita de Córdoba: "Este país cada vez más analfabeto"

En España hay pocos perfiles más polémicos que Arturo Pérez-Reverte. Al periodista y escritor no se le caen los anillos por meterse en temas polémicos y dejar su opinión, muchas veces contestada con insultos y desconsideraciones.

Pero eso, a sus 73 años le importa poco o nada, y nadie le convencerá de que debería quedarse callado ante determinadas situaciones. Suele hacerlo en las redes sociales, concretamente en X, donde acumula 2,5 millones de seguidores.

Las opiniones de Arturo Pérez-Reverte suelen causar mucho furor en redes sociales / The Objective

Ahora, el escritor ha querido expresar su pensamiento sobre el incendio que afecto aparte de la milenaria Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los edificios que mejor representa el intercambio cultural en el sur de España debido al dominio musulmán durante más de dos siglos.

El edificio se incendió, según apuntan los indicios, debido a las chispas producidas en un cortocircuito en una de las máquinas limpiadoras que se guardan en una de las capillas del monumento, causando un fuego que se extendió por parte del lugar.

El incidente levantó la alegría de muchos españoles que se congratulaban de los daños en la parte musulmana del edificio, algo que no le parece nada bien al académico: "Que haya cretinos que, en las redes sociales, se alegren del incendio de la mezquita de Córdoba, demuestra hasta qué punto nos han envenenado de estupidez y mala sangre en este país cada vez más analfabeto", se expresaba en la mencionada red social.

Otra de las polémicas de los últimos días llega de la mano de la nomenclatura del espacio, pues muchos consideran que el nombre de Mezquita de Córdoba no responde ante la historia que guardan sus muros y prefieren llamarla Catedral de Córdoba, centrándose en el legado cristiano, mientras que la web oficial la llama Mezquita-Catedral de Córdoba.

Respecto a este tema, Reverte también tiene muy claro de qué manera se debe hablar de la construcción: "Pues me van ustedes a disculpar (o no). Pero a la mezquita-catedral de Córdoba la he llamado toda mi vida, desde que la pisé por primera vez hace sesenta años, mezquita de Córdoba. Creo que es perfectamente compatible (y de justicia). Y pienso seguir haciéndolo" aseguraba el escritor.

Pese a la división que genera, han sido muchos los usuarios que han mostrado su apoyo dejando una cantidad notable de 'me gustas' en ambas publicaciones, demostrando que las opiniones que hacen más ruido a veces no son las únicas que existen.