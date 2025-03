Pérez-Reverte alza la voz en contra de una calle de Catalunya: "Exijo que me llamen Arturet"

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a criticar un suceso a través de su cuenta de X. Sin embargo, esta vez no ha sido en contra de ningún político como había sucedido en anteriores ocasiones.

Normalmente, el reputado periodista y escritor es muy contundente en la red social de Elon Musk. Pérez Reverte siempre que puede demuestra su fuerte carácter, ya que no tiene ningún tipo de pelos en la lengua para tratar cualquier tema aunque sea polémico.

Esta vez, el famoso periodista y escritor ha alzado la voz en contra de una calle que hay en Catalunya, concretamente en la zona de Esplugues de Llobregat. Sin embargo, ha usado su habitual tono irónico para explicar lo sucedido.

El periodista no dudó un instante en publicar el siguiente tuit tras ver un hecho que le sorprendió por la calle: "Si (salvando las abismales distancias) un día de borrachera deciden dedicarme a mí una calle, exijo que me llamen Arturet".

En la fotografía, que adjunta el escritor en la red social de Elon Musk, se puede ver el nombre de la calle: "Carrer de Pau Ruiz Picasso, pintor i escultor, 1881-1973".

Lo que más le llama la atención al académico de la RAE es que en vez de poner 'Pablo Ruiz Picasso' hayan puesto 'Pau Ruiz Picasso', debido a que han hecho una traducción al catalán del famosísimo pintor.

Si (salvando las abismales distancias) un día de borrachera deciden dedicarme a mí una calle, exijo que me llamen Arturet. pic.twitter.com/ScUybvCtwL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 23, 2025

Actualmente, el comentario de Pérez Reverte cuenta con más de 9 mil 'me gusta', mil republicados y 514 comentarios. No obstante, los usuarios han mostrado su enfado con el escritor tras no entender que solo es una simple traducción.

Uno de ellos le ha cuestionado que "¿le molesta que una calle esté rotulada en lengua cooficial? Creo que más que tomarlo a mal, es un aprendizaje mutuo que falta mucho en España. Luego permitimos un mal uso del castellano". Otro expuso: "Es gracioso porque luego uno no puede decir Gerona cuando habla en castellano".