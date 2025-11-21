Pere Quintana, 108 años: "Hace muchos más años que estoy jubilado sin trabajar, para el Estado es un fracaso"

La jubilación es uno de los momentos más esperados por millones de trabajadores. Esta semana, 'La Vanguardia' ha recogido el testimonio de Pere Quintana, un pensionista de Barcelona nacido en 1917 que cumplirá 109 años el próximo enero.

Después de un siglo de vida, el jubilado barcelonés ha compartido su experiencia con el citado medio desde su casa en la ciudad condal: "Vivir tanto no es un mérito, es un regalo, pero hay que saber disfrutarlo, con humor y con música".

Quintana recuerda lo que ha significado la música, el amor y la serenidad en su día a día. Además, la curiosidad le mantiene activo. Para el jubilado, el secreto de la vitalidad es "la paz, la moderación y las ganas de vivir".

Durante su carrera laboral, Pere Quintana trabajó como farmacéutico durante 37 años en una farmacia de Barcelona. Con más de siete décadas de jubilación, el barcelonés ha reflexionado sobre su situación y el sistema de pensiones.

"Como estoy viviendo tanto tiempo, hace ya más años que estoy jubilado sin trabajar que los que he pasado trabajando... esto es un fracaso para el Estado. ¡La Seguridad Social no se sostendría!", bromeó ante las cámaras.

La parte amarga de la longevidad es que ha tenido que presenciar la pérdida de seres queridos: "He perdido a amigos y familiares, pero lo he llevado con calma. La muerte forma parte de la vida. Lo importante es quedarse con el cariño que has dado y que has recibido".

Desafortunadamente, su mujer sufrió un ictus y necesitó asistencia durante 23 años: "Era muy joven y la cuidé durante ese tiempo, fue complicado, pero acepté porque el amor verdadero se demuestra en estos momentos".

El matrimonio tuvo cuatro hijos, y Quintana se emociona cada vez que la recuerda: "El amor es compañía, me enseñó a respetar, a ser un hombre en el sentido pleno".