Perdió derechos frente a su inquilino en los tribunales: la justicia aclara quién debe pagar los gastos de comunidad

La vivienda siga conformándose como uno de los temas centrales de debate en España a nivel político, lo cual hace que siempre se genere cierta fricción en torno a él. Algo que ocurre, sobre todo, en esa complicada relación que a menudo se forja entre un casero y su inquilino.

En este mismo sentido, existen muchos matices que modificarán significativamente las obligaciones que cada uno tenga para con la vivienda en cuestión. Y, precisamente, uno de los más discutidos tiene que ver con los gastos de la comunidad.

En relación a esto último, la Aduencia Provincial de Alicante ha procesado un caso reciente en el que la justicia se puso a favor del inquilino. En él, un casero quería cobrarle 20 euros de gastos de la comunidad, llegando a presentar una demanda formal en marzo de 2025.

El motivo principal de la denuncia tuvo que ver con varias mensualidades impagadas, pero el casero también decidió incluir los ya mencionados gastos de la comunidad así como una indemnización por daños y perjuicios.

No obstante, el Juzgado tomó la decisión de amparar al inquilino en cuanto a los gastos de comunidad por un motivo concreto: la obligación de pagarlos tendría que haber quedado reflejada en el contrato de arrendamiento.

Esta sentencia es algo que sienta precedente de cara al futuro: si un casero tiene intención de obligar al inquilino apagar los gastos de comunidad, esto debe quedar reflejado por escrito y ser aceptado previamente por ambas partes.

Además, esto no tendría demasiada validez en cualquier otro caso similar, dado que la Ley de Propiedad Horizontal es bastante específica con respecto a quién debe pagar los gastos de la comunidad: siempre ha de ser el titular de la vivienda.

En este sentido, el debate queda zanjado a través de un caso cuya resolución ha dado mucho de qué hablar: en cuanto al pago a terceros, estos siempre serán abonados por el casero a no ser que quede reflejado por escrito en el contrato de alquiler.