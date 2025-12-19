"Perdí mucho dinero": el insólito caso sobre cómo Ferrán Martínez, exjugador de baloncesto, aprendió a invertir

El mundo de las finanzas puede ser cruel con cualquiera, conformándose esto último como una de las premisas más extendidas del mundillo a todos los niveles. Y, precisamente, hay muchos casos que lo demuestran.

No obstante, las dificultades que se experimentan en este sector también conllevan aprendizajes y remontadas insólitas. Algo que ocurre, por ejemplo, con Ferrán Martínez, quien se ha sincerado recientemente sobre su experiencia.

El exjugador de baloncesto acumula una serie de hazañas profesionales que destacan su carrera por encima de la de otros (contando con hasta 7 Ligas ACB y una Euroliga), pero esto no ha hecho que se alejase de la actitud humilde que le caracteriza.

En este mismo sentido, Ferrán Martínez aseguraba en el reciente podcast 'La Bolsa del Deporte', donde se sinceraba sobre una de las mayores lecciones que ha aprendido después de retirarse del deporte profesional.

"Con el boom tecnológico, perdí el 40% del dinero que tenía invertido", comenzaba narrando el exjugador de baloncesto, quien se arriesgó demasiado en varias empresas tecnológicas que no llegaron a buen puerto.

Sin embargo, esto provocó un efecto contrario en él, llevándolo a querer aprender sobre finanzas con un único objetivo: "mantener el mismo nivel de vida que tenía cuando era deportista profesional".

En relación a esto último, Ferrán Martínez señalaba su preocupación por aquellos deportistas jóvenes que no miran hacia el largo plazo, asegurando que es necesario tener una estrategia de cara a no notar demasiado la retirada inevitable en el mundo del deporte.

"Tienen un contrato con mucha pasta y lo primero que hacen es comprarle una mansión a sus padres y el último ferrari", señalaba Ferrán Martínez como conclusión a su relato sobre casi dos décadas de aprendizaje en el mundo de las finanzas.