Lo que de verdad perderás en la menopausia (y nadie se atreve a contarte)

La menopausia sigue siendo a día de hoy uno de los momentos más temidos por millones de mujeres. La interrupción definitiva de la menstruación aterriza como un duro golpe cuando se diagnostica después de 12 meses sin menstruación, sangrado vaginal o manchado y suele ocurrir entre los 40 y los 50 años.

Sobre la menopausia ha hablado en Instagram la ginecóloga y obstetra Marimer Pérez, conocida como @doctoramarimerperez. La doctora comparte en su perfil consejos, recomendaciones y experiencias relacionadas con su campo de estudio, y en esta ocasión ha tocado hablar de la interrupción de la menstruación.

Pérez explicó en una de sus últimas publicaciones cuáles son las cinco cosas que las mujeres pueden llegar a echar de menos durante la menopausia, cinco aspectos que rara vez se mencionan: "echarás de menos tu menstruación y no porque fuese agradable tenerla, sino porque los estrógenos hacían mucho bien a tu cuerpo".

La doctora también señala los cambios en las relaciones personales: o se transforman, o incluso en algunos casos desaparecen: recomienda a todas las mujeres que todos estos procesos se acepten con naturalidad.

Otro aspecto comentado por Marimer Pérez es la relación con la autoimagen: "a veces te mirarás en el espejo y no te reconocerás, sentirás que has perdido tu identidad.

Pero hay que aprender a abrazar a esa nueva mujer en la que te estás convirtiendo, porque tiene mucha sabiduría detrás", aconseja con voz muy calmada.

¿Y qué sucede con la irritabilidad? Es uno de los cambios más conocidos que se produce con la menopausia: "te notarás más irritable, bastante. Todo te hervirá un poquito más por dentro, sobre todo una temporadita. Pero tranquila, no eres tú, son tus hormonas".

Es por ello que confiesa que muchas mujeres con menopausia comienzan a cuestionar todo a su alrededor: el trabajo, los amigos, la pareja, sus aficiones... La doctora, ante estos casos, recomienda mucha tranquilidad y reinventarse.