LIMPIEZA
Qué es el percarbonato con detergente y porqué es la solución para el amarillo de tus camisas tanto en las axilas como en los cuellos
Está libre de tóxicos y es la mejor fórmula para eliminar manchas
Valeria Montero
Cada día hay más productos quitamanchas que se venden como ecológicos, pero no hay nada más respetuoso con el medioamiente que utilizar productos "de toda la vida". El bicarbonato es uno de ellos. El precarbonato, otro. Este último cada vez está ganando más adeptos a la hora de quitar las manchas de la ropa blanca sin esfuerzo y sin tóxicos.
El percarbonato sódico es un compuesto químico con fórmula Na2H3CO6 que se encuentra en formato de polvo granulado de color blanco, ya que se debe disolver con agua para su uso. En consecuencia, tenemos a un producto biodegradable, sin cloro ni fosfatos, y muy respetuoso con el agua y el medio ambiente.
Percarbonato para prendas blancas
El percarbonato es un potente blanqueador natural. Es por eso que está indicado para las prendas blancas porque los tejidos de color los puede estropear con el tiempo. Pero, con la ropa blanca, es capaz de terminar con los cercos amarillos en axilas y cuellos de camisas y polos blancos. También es útil para fundas de almohada y ropa de cama.
A la hora de utilizar el percarbonato solo hay que añadir una cucharada de estos polvos junto al detergente habitual de lavado. Esa lavadora debe estar a 30 grados o 40 . Con este pequeño gesto es suficiente para que la ropa salga limpia y sin cercos amarillos.
¿Percarbonato o bicarbonato?
El bicarbonato es más conocido que el percarbonato. En limpieza, se ha extendido mucho su uso mezclado con vinagre de limpieza por su capacidad para eliminar la suciedad más profunda de hornos, platos de ducha o juntas del baño.
El percarbonato, en cambio, es más desconocido. ¿Cuándo usar cada uno de ellos? Si la intención es blanquear la ropa es mejor el percarbonato sódico. Si la intención es limpiar superficies y eliminar olores es más efectivo el bicarbonato.
Tanto el bicarbonato como el percarbonato se pueden comprar en supermercados.
