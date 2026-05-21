VIVIENDA
Este pequeño pueblo busca vecinos desesperadamente: ofrece vivienda gratis y empleo fijo
Se trata de un pequeño pueblo de apenas 40 habitantes que ofrece casa gratis y sueldo estable
La despoblación sigue golpeando con fuerza a muchos municipios rurales de España, pero algunos pueblos han decidido pasar a la acción con medidas sorprendentes.
Es el caso de Arenillas, una pequeña localidad de la provincia de Soria que ha lanzado una propuesta que ya está dando la vuelta al país: vivienda gratuita y trabajo estable para familias que quieran mudarse allí de forma permanente.
Con apenas 40 habitantes censados, este municipio situado entre montañas busca atraer nuevos vecinos para garantizar su supervivencia y mantener viva la actividad del pueblo. Para conseguirlo, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han rehabilitado varias viviendas y ahora ofrecen una casa totalmente equipada sin pagar alquiler.
Pero la oferta va mucho más allá de una vivienda gratuita. La familia seleccionada también tendrá acceso a un empleo fijo como albañil, destinado al mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales.
Además, existe la posibilidad de gestionar el bar social del pueblo, un lugar clave para la vida comunitaria y las actividades culturales.
Otro de los grandes atractivos de esta iniciativa es el entorno natural. Rodeado de montañas y paisajes rurales, Arenillas se presenta como una alternativa perfecta para quienes buscan una vida más tranquila y alejada del estrés de las grandes ciudades.
El ayuntamiento también ha confirmado que los niños podrán disponer de transporte escolar gratuito hasta el colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a unos 20 kilómetros. Además, el municipio ha mejorado recientemente su conexión a internet para facilitar incluso opciones de teletrabajo.
La propuesta ha despertado un enorme interés. Según recoge la información publicada, en apenas unos días ya se habían recibido más de 100 solicitudes procedentes de distintos puntos de España e incluso de otros países.
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